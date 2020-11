Coronavirus, il bollettino di oggi 26 novembre 2020: i nuovi casi regione per regione

Coronavirus: nel bollettino di oggi, giovedì 26 novembre 2020, tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Come ogni giorno alle 17 faremo il punto sui numeri del contagio: ieri sono stati registrati 25.853 nuovi casi, in lieve aumento rispetto a martedì quando i positivi erano stati 23.232. In realtà il dato di ieri fa ben sperare per due motivi: 1) sono stati analizzati più di 40mila tamponi in più rispetto al giorno precedente; 2) il rapporto tra positivi e test per la ricerca del Sars-Cov-2 è sceso per il secondo giorno consecutivo e si attesta ora all’11,2%, segno che sempre meno casi sfuggono al tracciamento. Dal bollettino di ieri sono arrivati altri segnali incoraggianti. Quali? Intanto va rilevato che la variazione dei contagi rispetto alla media delle ultime quattro settimane è stata del -13%. E poi c’è il dato dei ricoverati con sintomi che dopo l’inversione di rotta registrata già martedì (-120) scendono di altre 232 unità. Insomma, ci sono dei segnali positivi anche se come sempre la prudenza è d’obbligo e mantenere alta l’attenzione è un nostro dovere di cittadini.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 26 novembre 2020

Intorno alle 17, il bollettino di oggi giovedì 26 novembre con tutti i numeri aggiornati su contagi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Come sempre la pagina sarà aggiornata in diretta non appena la Protezione Civile comunicherà i dati.

Nuovi casi: …. (ieri 25.853)

Casi testati: … (ieri 95.247)

Tamponi (diagnostici e di controllo):… (ieri 230.007)

Attualmente positivi: (ieri 791.697)

Ricoverati con sintomi: …. (ieri 34.313)

Ricoverati in Terapia Intensiva:… (ieri 3.848)

Totale casi positivi: … (ieri 1.480.874)

Deceduti: … (ieri 52.028)

Totale Dimessi/Guariti: … (ieri 637.149)

I nuovi casi regione per regione

L’articolo sarà aggiornato dopo le 17.

Lombardia:

Piemonte:

Campania:

Veneto:

Emilia-Romagna:

Lazio:

Toscana:

Sicilia:

Liguria:

Puglia:

Marche:

Friuli Venezia Giulia:

Abruzzo:

Umbria:

P.A. Bolzano:

Sardegna:

Calabria:

P.A. Trento:

Basilicata:

Valle d'Aosta:

Molise:

Coronavirus, gli aggiornamenti dalle regioni

In attesa di conoscere i dati del bollettino coronavirus di oggi 26 novembre 2020, vediamo i numeri anticipati dalle regioni. In fondo all’articolo invece trovate tutte le ultime notizie sull’epidemia in Italia.

Non arrivano buone notizie dal Veneto dove i casi di coronavirus sono in aumento: 3.980 contro i 2660 di ieri. I morti sono 72, per un dato totale di 3.501 vittime dall'inizio dell'epidemia. (tra ospedali e case di riposo). Negli ospedali della regione ad oggi sono ricoverati 2.529 pazienti Covid nei reparti di area medica (+50 rispetto a ieri), e 323 malati nelle terapie intensive (-1).

Coronavirus, le ultime notizie sull'epidemia