Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 26 ottobre 2020: nuovo balzo dei contagi in Toscana

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 26 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 222mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 25 ottobre registrava 21.273 i nuovi casi, con 128 nuovi decessi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 26 ottobre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 16.079)

Casi testati: -- (ieri 104.872)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 170.392)

Attualmente positivi: -- (ieri 222.241)

Deceduti: -- (ieri + 128)

Ricoverati: -- (13.214, +799)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 1.208, +80)

Totale casi positivi: --

Dimessi/Guariti: --

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Toscana oggi si registrano 2.171 i nuovi positivi su 8.672 i soggetti testati, di cui il 25% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.596 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 19.376, +11,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 889 (64 in più rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 4 uomini e 9 donne con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 residente fuori Toscana.

Il Veneto registra oggi 1.129 positivi. Salgono anche le vittime, ora a quota 2.332 (+3) così come salgono anche i numeri dei ricoveri nei reparti non critici, 695 (+30), e dei pazienti nelle terapie intensive, 81 (+5). In calo netto invece i soggetti in isolamento domiciliare, 13.692 (-874), dei quali 5.912 positivi.

++ sezione aggiornata alle ore 16:58, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige sono 321 i nuovi casi su 2510 tamponi. Salgono i ricoveri in Terapia intesiva (+1) e nei reparti covid (+5). Tre i decessi.

Nelle Marche si contano 238 i nuovi casi, il 23,2% rispetto ai 1.026 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi. I nuovi positivi sono stati individuati 25 in provincia di Macerata, 150 in quella di Ancona, 19 in quella di Pesaro-Urbino, 15 nel Fermano, 18 nel Piceno e relativi a persone non residenti nelle Marche. Questi casi comprendono 29 soggetti sintomatici, 75 contatti in ambiente domestico, 5 rientri da Peru' e Bangladesh, 56 contatti stretti di positivi, 10 registrati in ambiente di lavoro, 8 in ambiente di divertimento, 6 rilevati nel setting assistenziale, 12 nelle scuole e 2 riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario; di 35 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. In terapia intensiva trovano posto 26 persone, 187 nei normali. La regione registra anche un decesso.

In Umbria si contano 263 nuovi casi e 3 decessi. Salgono di due unità i ricoveri in terapia intensiva e di 24 quelli nei reparti ordinari.

In Abruzzo sono 348 nuovi casi di cui 149 riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi di età compresa tra 66 e 93 anni, 3 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 3 fuori regione. Gli attualmente positivi sono 4363: 228 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 3285 (+133 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. A Avezzano (L'Aquila) situazione ogni giorno più drammatica nella residenza sanitaria per anziani Don Orione dove il numero delle vittime con i due morti di oggi è salito a 15. 85 pazienti e 17 lavoratori (tra personale medico e paramedico) positivi. Restano stabili le condizioni degli altri ospiti: 35 non contagiati sono in isolamento al terzo piano della struttura.

In Puglia si registrano 424 nuovi casi a fronte di 3057 tamponi. Purtroppo si registrano 10 decessi. Degli 8.279 attualmente positivi 648 sono ricoverati in ospedale (+42).

In Basilicata sono 93 i nuovi positivi processati nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre. Otto riguardano residenti in Puglia dove si trovano in isolamento e uno è residente in Veneto ma in isolamento a Palazzo San Gervasio. Degli 84 lucani, 15 sono di Potenza - il comune che registra maggiori positivita' con 224 contagi in tutto - seguito da Genzano (8), Maratea (6), Matera (6), Lauria (5) e i restanti distribuiti sul territorio a macchia di Leopardo. La città dei Sassi ha un totale di 210 contagi. Negli stessi giorni sono guarite 22 persone. I lucani attualmente positivi sono 900, di cui 828 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza si registrano 44 decessi, 572 guariti e 96.556 tamponi analizzati, di cui 94.668 negativi. Sono 72 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, di cui 7 in terapia intensiva (3 a Potenza e 4 a Matera). All'ospedale San Carlo di Potenza 22 persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 2 in medicina d'urgenza; al Madonna delle Grazie di Matera 18 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 3 in pneumologia.

In Sardegna sono 231 i nuovi casi su 2.376 test e si conta un decesso, un uomo di 85 anni residente nel Sud Sardegna. Sono invece 303 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (+4 rispetto al dato di ieri), 35 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.584. Sul territorio, dei 7.990 casi positivi complessivamente accertati, 1.463 (+45) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.246 (+24) nel Sud Sardegna, 655 (+3) a Oristano, 1.133 (+32) a Nuoro, 3.493 (+127) a Sassari.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le ultime notizie