Coronavirus, il bollettino di martedì 26 ottobre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 26 ottobre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i numeri aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paesi, con i dati sui contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i vaccini anti-covid somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, lunedì 25 ottobre 2021, sono stati registrati 2.535 nuovi casi e 30 morti. Nel frattempo arriveranno i dati dalle singole Regioni, che aiutano a disegnare la mappa dei contagi in Italia e le zone dove le terapie intensive sono maggiormente sotto pressione.

Coronavirus, il bollettino di martedì 26 ottobre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 278 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 24.823 tamponi. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 129. In terapia intensiva, invece, 18 persone.

Sono 192 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, secondo i dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Si registrano 4 morti. I nuovi casi di Covid sono stati individuati su 39.467 test di cui 7.329 tamponi molecolari e 32.138 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (2,3% sulle prime diagnosi). Per quanto riguarda i vaccini anti Covid, quelli attualmente somministrati in Toscana sono 5.826.709.

Sono 18 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 ottobre in Basilicata secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è nessun altro morto di Covid nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 602 tamponi molecolari. Da ieri i guariti sono stati 40. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21, dato invariato, di cui nessuno in terapia intensiva, mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 785, 24 in meno. Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.058 somministrazioni ieri.

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 115 i nuovi contagi registrati (su 4.316 tamponi effettuati), +113 guariti e 1 morto (per un totale di 1.445 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1 attualmente positivi, -3 in isolamento, +5 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

Sono 70 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2559. Sono 53 pazienti (-6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1466 (+15 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.