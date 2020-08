Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto: la mappa dei focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 27 agosto 2020 alle 17 potrà confermare o stemperare i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati: l'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 26 agosto 2020 ha infatto riporato il numero dei nuovi casi indietro allo scorso aprile con oltre 1300 nuovi casi. Nonostante l'aumento del numero di pazienti ricoverati non si registrano situazioni di emergenza negli ospedali.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto 2020​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto si registrano 132 nuovi casi di positività al coronavirus. 7.036 le persone in isolamento, 512 in più rispetto a ieri.

Nelle Marche si registrano 61 nuovi casi riferiti a rientri da estero e da altre regioni italiane, contatti domestici, screening operatori sanitari e sintomatici. Nello specifico sono 30 i positivi rilevati nella provincia di Fermo, 17 nella provincia di Pesaro-Urbino, 7 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ascoli Piceno, 1 nella provincia di Ancona e 3 fuori regione. In particolare, i casi positivi rilevati nella provincia di Fermo, 30 su 153 tamponi effettuati, si riferiscono a indagini epidemiologiche ancora in corso e indicano prevalentemente casi di rientro da altre regioni e casi di rientro dall'estero.

In Basilicata si registrano 6 nuovi casi di contagio, di cui quattro lucani: si tratta di residenti a Potenza, a Matera, a Lavello e a Castelmezzano, di una persona residente in Toscana e di una persona straniera. Nel complesso i casi attuali in Basilicata sono 64. Ai casi lucani vanno aggiunti 23 migranti ospitati nei centri di accoglienza e qui in isolamento; altri 10 stranieri domiciliati o residenti in Basilicata; 7 cittadini di altre regioni (1 Umbria, 1 Lazio, 5 Toscana) in isolamento in Basilicata; il paziente ricoverato a Matera.

Coronavirus, le ultime notizie

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 19-25 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 92,4% dei nuovi casi (6.538 vs 3.399), grazie anche all'aumento dei casi testati (309.127 vs 180.300). Relativamente ai dati ospedalieri si conferma il trend in crescita dei pazienti ricoverati con sintomi (1.058 vs 843) e di quelli in terapia intensiva (66 vs 58).