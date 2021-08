Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 27 agosto 2021: la mappa regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 27 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi, i ricoveri e i vaccinati: gli aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi 27 agosto 2021. Ieri si sono registrati 7.221 nuovi casi su circa 220mila tamponi e 43 decessi, con un tasso di positività al 3,3%; in lieve aumenti i ricoverati con sintomi (+36) e i pazienti in terapia intensiva (+4).

Dieci le regioni a rischio moderato: la Sicilia tecnicamente già zona gialla da lunedì, Sardegna in bilico. Secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute dell'andamento dell'epidemia Covid in Italia, il valore Rt passa da 1,1 della scorsa settimana a 1.01 di quest'ultima: un ulteriore ribasso che conferma una tendenza in atto già da alcune settimane.

Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 37.046.307, ossia il 68,59% della popolazione over 12. In tutto sono state somministrate finora 76.493.946, l'88,8% del totale di quelle consegnate, pari a 86.125.052 (nel dettaglio 60.650.401 Pfizer/BioNTech, 11.482.948 Moderna, 12.033.000 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.703 Janssen).

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 27 agosto 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 27 agosto 2021

Coronavirus, il bollettino di oggi 27 agosto 2021: i numeri dalle regioni

Crescono ancora i contagi in Emilia-Romagna: 732 in più di ieri su 26.106 tamponi, con una percentuali dei nuovi positivi del 2,8%. Sette i morti.

Nel Lazio su un totale di 28.255 test (tamponi e antigienici) si registrano 547 nuovi positivi (-35 rispetto a ieri) e due decessi. I ricoverati sono 488 (-20) e le terapie intensive sono 70 (+3), I guariti 625. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 1,9%"

In Toscana 752 nuovi casi di coronavirus, su 8.615 tamponi molecolari e 5.717 antigenici rapidi. I decessi sono quattro; 914 i guariti. Aumenta ancora lievemente Aumenta la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree Covid sono a 447 (sette in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (tre in più).

Sono 222 i nuovi casi individuati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 16,9% rispetto ai 1.311 tamponi processati. Cresce per il terzo giorno consecutivo il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti, che ora è al 81,52.

Lievissima flessione del tasso di incidenza Covid in Campania, dove si registrano 576 nuovi positivi su 14.304 test: un rapporto del 4,02% rispetto al 4,29 di ieri. Si registrano anche cinque nuove vittime (una nelle ultime 48 ore, quattro risalenti ai giorni precedenti). Resta invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (21) mentre quello delle degenze scende a 350.

In Puglia i nuovi contagi sono 302 e si registrano 3 morti. I nuovi positivi sono individuati su 13.248 test. Le persone attualmente positive sono 4.596. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 235. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

In Basilicata 60 nuovi positivi su 1.210 tamponi processati ieri. Si registrano inoltre 70 guarigioni e nessun decesso. Sono 42 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera, di cui nessuno in terapia intensiva. In totale in Basilicata si registrano 1.329 casi positivi.