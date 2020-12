Coronavirus, il bollettino di oggi 27 dicembre: la mappa dei casi Covid e i contagi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 27 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Come di consueto, dopo le 17, il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese con i nuovi casi di Covid 19, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri c'è stato un drastico calo di contagi e vittime, ma anche di tamponi analizzati. Intanto oggi partono le vaccinazioni in Italia, con il timore che il 2021 si apra con una nuova zona rossa. Tra le regioni continua a preoccupare il Veneto, dove il contagio sembra non fermarsi.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 27 dicembre 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione​

In attesa di conoscere i dati del bollettino di oggi, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Ricordiamo che l'Italia sarà tutta zona rossa dal 24 al 27 dicembre, e diventerà arancione tra il 28 e il 30 dicembre.

Nel Lazio sono 76.438 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.802 ricoverati, 301 in terapia intensiva e 73.335 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 77.800, i decessi 3.529 e il totale dei casi esaminati è pari a 157.767. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Toscana sono 118.784 i casi di positività al coronavirus, 227 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 104.396 (87,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.849.528, 3.502 in più rispetto a ieri, di cui il 6,5% positivo. Sono invece 1.549 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 226 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.800, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.012 (21 in più rispetto a ieri), di cui 165 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,9 anni.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 166.327 casi di positività, 1.283 in più rispetto a ieri, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 21,1%. Va però ricordato che il dato relativo alla proporzione tamponi fatti/nuovi positivi non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri. Nei festivi, infatti, i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso. Non lo si può quindi prendere come dato relativo a una tendenza generale: si tratta infatti di un campione ristretto, molto specifico e legato soprattutto a casi nei quali fare il tampone è strettamente indispensabile.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi in Puglia sono stati registrati 1.748 test per l'infezione da Covid-19 e riscontrati 221 casi positivi. Di questi, 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. Sono stati registrati altri 12 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Due nuovi decessi, che portano il totale a 374, e 432 casi positivi attuali, +14 rispetto a ieri, di cui 83 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 347 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'emergenza Covid 19 in Valle d'Aosta resi noti dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi totali sono 7181, + 27, i guariti 6375, + 11 rispetto a ieri, i tamponi finora eseguiti 70.329, + 409, di cui 8716 processati con test antigienico rapido.

