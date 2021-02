Il bollettino coronavirus di oggi 27 febbraio con i nuovi casi covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza SARS-CoV-2 in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 27 febbraio 2021. I nuovi casi, gli attualmente positivi, i decessi e i numeri dei ricoveri ospedalieri: le notizie in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi sabato 27 febbraio 2021 con i nuovi casi, gli attualmente positivi, i decessi e i numeri dei ricoveri ospedalieri sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo in diretta, nel corso della giornata, le ultime notizie che arrivano dalle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri venerdì 26 febbraio registrava 20.499 nuovi casi dall'esame di 175.506 tamponi molecolari (10,51% positivi) e 59.898 test rapidi (3,39% positivi). Sono stati 253 i decessi. E il tasso di positività è salito al 6,3%. Balzo degli attualmente positivi che sono tornati sopra quota 400mila (+8521), mentre sono 11.714 le persone che hanno superato l'infezione ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 27 febbraio 2021

+++ Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina +++

Nuovi casi: -- (ieri 20.499)

Casi testati: -- (ieri 107.952)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 325.404)

Attualmente positivi: -- (ieri 404.664, +8521)

Pazienti ricoverati: -- (ieri 18.292, +35)

Ricoverati in terapia intensiva: -- (ieri 2.194, +26, 188 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (dato aggiornato a ieri 2.888.923)

Deceduti dopo covid test positivo: -- (dato aggiornato a ieri 97.227)

Totale dimessi/guariti: -- (2.387.032, ieri+11714)

I focolai di coronavirus: ecco i dati regione per regione

Ricordiamo che il nuovo Dpcm con le misure anti covid, il primo del governo Draghi, sostituisce quello in scadenza il 5 marzo, entra in vigore dal 6 marzo e avrà validità fino al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Ecco gli aggiornamenti di oggi in diretta dalle singole regioni.

Valle d'Aosta:

Piemonte:

Liguria:

Lombardia:

Trentino-Alto Adige: altri 15 casi di variante sudafricana del coronavirus sono stati individuati sempre nella parte occidentale della provincia di Bolzano, ovvero a Merano, in Val Passiria e in ValVenosta, già da giorni in lockdown.

Veneto: 1.285 nuovi positivi e 23 decessi. Le terapie intensive, con 136 posti occupati, registrano un aumento (+2), mentre scende di 10 unità (1.187) il numero dei pazienti in area non critica.

Friuli-Venezia Giulia:

Emilia-Romagna:

Toscana: 1.126 nuovi casi su 23.360 test, di cui 14.562 tamponi molecolari e 8.798 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,82% (9,1% sulle prime diagnosi).

Umbria:

Marche: 798 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, il 25% rispetto ai 3.197 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 67.269.

Lazio:

Abruzzo:

Molise:

Campania:

Puglia:

Basilicata:

Calabria:

Sicilia: Scuole chiuse a Enna da oggi al 13 marzo. Il sindaco Maurizio Dipietro con un'ordinanza ha preso atto della nota del Dipartimento di prevenzione dell'Asp riguardo alla "mutata situazione epidemiologica, con un incremento sensibile dei casi di positività", e ha disposto la sospensione della didattica in presenza.

Sardegna:

Le notizie di oggi sul coronavirus

Pasqua e Pasquetta blindate per arginare l'epidemia Covid-19. Il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti covid sarà valido da sabato 6 marzo fino a martedì 6 aprile 2021. Con gli oltre ventimila nuovi contagi di ieri, il tasso di positività nazionale salito al 6,3% secondo l'ultimo bollettino coronavirus e la preoccupazione per la diffusione delle varianti più contagiose, l'esecutivo segue la linea del rigore, ma a differenza di quanto successo in precedenza, il premier Mario Draghi non parlerà dopo l'approvazione del nuovo Dpcm.