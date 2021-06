Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 27 giugno: "Governo cauto sulla rimozione dello stato di emergenza"

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 27 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 27 giugno 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00, come di consueto. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 26 giugno registrava 838 nuovi casi su 224.493 test e 40 decessi di cui 20 da un ricalcolo della Campania. Le persone attualmente positivi sono 57.732 di cui 298 ricoverate in terapia intensiva e 1.771 ricoverate con sintomi.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 27 giugno 2021

Nuovi casi: --, ieri 838

Casi testati: --, ieri 54030

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 224.493 molecolari: --, ieri 80427 di cui 798 positivi pari al 0.99% rapidi: --, ieri 144066 di cui 40 positivi

Attualmente positivi: --, ieri 57.732

Ricoverati: --, ieri 1.771

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 298 di cui 9 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: --, ieri 127.458

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --, ieri 4.257.289

Totale Dimessi/Guariti: --, ieri 4.072.099

Vaccinati : 17.572.404 persone pari al 32% della popolazione con più di 12 anni, 49.474.512 le dosi somministrate ovvero l'90.5% delle 37.359.811 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.015.142 consegnate da Moderna e dei 10.352.894 vaccini AstraZeneca e 1.885.606 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 530mila dosi di cui 281mila prime dosi

: 17.572.404 persone pari al 32% della popolazione con più di 12 anni, 49.474.512 le dosi somministrate ovvero l'90.5% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 530mila dosi di cui 281mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 27 giugno 2021: l'85% degli over 80, il 52% dei settantenni, e il 45% dei sessantenni, il 34% dei cinquantenni, il 20% dei quarantenni, il 16% dei trentenni e il 13% dei ventenni e l'2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta: 2 nuovi casi e nessun decesso. In ospedale resta un solo paziente covid ricoverato non in terapia intensiva, 35 i positivi in isolamento. Passerà in fascia bianca da domani lunedì 28 giugno

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Coprifuoco dalla mezzanotte, le piscine al chiuso, i centri benessere e le terme restano chiuse fino al 1 luglio.

Le zone in area bianca****:

Piemonte : --, ieri 37 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (17), ricoveri -15 (180). A Biella focolaio di variante delta nel santuario di San Giovanni d'Andorno

: --, ieri 37 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (17), ricoveri -15 (180). A Biella focolaio di variante delta nel santuario di San Giovanni d'Andorno Liguria : --, ieri 8 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (8), ricoveri -7 (15).

: --, ieri 8 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (8), ricoveri -7 (15). Lombardia : --, ieri 115 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (64), ricoveri -29 (269).

: --, ieri 115 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (64), ricoveri -29 (269). Trentino : --, ieri 3 nuovi casi e nono giorno senza nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (2) , ricoveri +1 (9).

: --, ieri 3 nuovi casi e nono giorno senza nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (2) , ricoveri +1 (9). Alto Adige : 2 nuovi casi e nessun decesso da due settimane. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri stabile (6).

: 2 nuovi casi e nessun decesso da due settimane. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri stabile (6). Veneto : 47 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (27), ricoveri +10 (265).

: 47 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (27), ricoveri +10 (265). Friuli Venezia Giulia : 8 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (14), rimangono vuote le terapie intensive.

: 8 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (14), rimangono vuote le terapie intensive. Emilia Romagna : 61 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (28), ricoveri stabili (185).

: 61 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (28), ricoveri stabili (185). Marche : --, ieri 5 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -3 (30). Due casi di variante delta a Fermo e uno a Senigallia

: --, ieri 5 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -3 (30). Due casi di variante delta a Fermo e uno a Senigallia Toscana : 35 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (31), ricoveri -4 (120).

: 35 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (31), ricoveri -4 (120). Umbria : --, ieri 17 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri -4 (17).

: --, ieri 17 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri -4 (17). Abruzzo : --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri -3 (25).

: --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri -3 (25). Lazio : 93 nuovi casi (62 a Roma) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (57), ricoveri +15 (209)

: 93 nuovi casi (62 a Roma) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (57), ricoveri +15 (209) Molise : --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (8), vuote le terapie intensive

: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (8), vuote le terapie intensive Puglia : 33 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (15), ricoveri stabili (146).

: 33 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (15), ricoveri stabili (146). Campania : --, ieri 127 nuovi casi e 20 decessi (tutti riconteggi). Saldo ospedalizzati: Ti +2 (22), ricoveri -4 (236). Il Governatore De Luca ha denunciato come a Napoli nella Asl 1 un terzo residenti non abbia aderito alla campagna vaccinale: "Su 839mila cittadini residenti e vaccinabili vi sono 317mila mancate adesioni".

: --, ieri 127 nuovi casi e 20 decessi (tutti riconteggi). Saldo ospedalizzati: Ti +2 (22), ricoveri -4 (236). Il Governatore De Luca ha denunciato come a Napoli nella Asl 1 un terzo residenti non abbia aderito alla campagna vaccinale: "Su 839mila cittadini residenti e vaccinabili vi sono 317mila mancate adesioni". Basilicata : --, ieri 19 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri - 3 (22), nessuno in terapia intensiva

: --, ieri 19 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri - 3 (22), nessuno in terapia intensiva Calabria : 36 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (7), ricoveri -7 (72).

: 36 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (7), ricoveri -7 (72). Sicilia : --, ieri 111 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri -9 (166 ).

: --, ieri 111 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri -9 (166 ). Sardegna: 15 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri stabili (37).

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università. Restano vietate le docce sia nelle palestre che nelle piscine Le discoteche per ora restano chiuse, o meglio: possono aprire ma soltanto per sfruttare la licenza dei bar e dei ristoranti. Le mascherine restano obbligatorie sia all’aperto che al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

S pensa a zone rosse locali per contrastare la diffusione dei contagi

Il Cts ha dato parere favorevole alla riaperture delle discoteche, ma i balli saranno consentiti solo all'aperto e l'accesso solo con green pass. Il generale Figliuolo ha invitato tutti a un atteggiamento di responsabilità.

2 milioni e 700 mila over 60 non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino.

Il Commissario Figliulo ha come obiettivo di raggiungere entro fine settembre l'80% dei 54 milioni di italiani vaccinabili

Come va la pandemia

In Germania sono stati confermati 538 nuovi casi di coronavirus, 8 i morti. Ben più grave la situazione in Russia dove i casi sono stati oltre 20mila e 599 i decessi. Solo a Mosca colpita dalla variante delta i morti nelle ultime 24 ore sono 144, mai così tanti dall'inizio della pandemia. In Inghilterra si registra un balzo di casi positivi al Covid nelle scuole elementari: i numeri forniti dal governo rivelano che i contagi sono aumentati del 70% nella settimana dal 13 al 20 giugno.