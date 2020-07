Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 27 luglio 2020: in Veneto ci sono 38 focolai

L'epidemia di coronavirus in Italia: ecco le ultime notizie e il bollettino di oggi, lunedì 27 luglio 2020. I dati del ministero della Salute saranno pubblicati intorno alle ore 17. L'ultimo bollettino coronavirus riferito alla giornata di ieri indicava il decesso di cinque pazienti (lo stesso numero per il terzo giorno consecutivo) e 255 nuovi casi di contagio registrati. Finora in Italia sono stati effettuati 6.560.572 tamponi, mentre le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime ore, stando sempre ai dati di ieri, sono cinque: Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 27 luglio 2020

+++ Articolo in aggiornamento +++

In attesa dei dati del bollettino di oggi, ecco le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 nel mondo e in Italia. Nel nostro Paese la curva dei contagi è in discesa, ma esperti e scienziati concordano sul fatto che non bisogna abbassare la guardia: il virus continua a circolare, seppur in maniera differente rispetto all'inizio della pandemia, con piccoli focolai da Nord a Sud sul territorio nazionale. Si torna a parlare di vaccino: nessuna certezza, ma c'è cauto ottimismo. "Il vaccino anti-coronavirus sarà messo in commercio all'inizio del 2021": parola di Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia che sta realizzando l’antidoto in collaborazione con l'Università di Oxford. Finora in tutto il mondo sono stati individuati sei ceppi principali di SARS-COV-2, ma nel complesso il virus "muta poco" e questa è una buona notizia in vista dello sviluppo di vaccini per porre fine alla pandemia.

Coronavirus in Italia, i dati regione per regione

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tornato a fare il punto della situazione nella regione, tra le più colpite dall'emergenza coronavirus in Italia, durante una conferenza stampa. "In questo momento - ha detto il governatore - ci sono 38 focolai esistenti in Veneto, 19 importati, il resto domestici. Non bisogna abbassare la guardia, è fondamentale l'uso della mascherina nei locali e in assembramenti, igienizzazione delle mani. I focolai hanno subìto una decelerazione, poi hanno ripreso a crescere, molti importati dall'estero". Nel corso dell'intervento, è stato spiegato che "oggi il 70% dei positivi sono asintomatici. L'età dei positivi si è abbassata: ora sono i 40enni che si ammalano".

Allerta coronavirus a Padova: una bambina che frequenta un centro estivo a Mortise è risultata positiva al Covid-19. Per questo è scattato il protocollo sanitario per chi ha frequentato il centro estivo Parco delle Farfalle a Mortise, gestito dall'associazione Pegaso. La struttura è stata chiusa per sottoporre a controlli gli operatori e gli iscritti: tamponi a tappeto per bambini e adulti. Qui la notizia.

In Toscana sono 10.438 i casi di positività al coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (6 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi otto casi odierni sono riconducibili a persone rientrate dall’estero. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l’85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 411.665, 1.529 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 363, +2,3% rispetto a ieri. Oggi, per il sesto giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi.

Sono 57 i pazienti ricoverati presso l'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Tra questi, 48 sono positivi al coronavirus, di cui due più gravi si trovano ricoverati presso il reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Nove persone, sospettate di aver contratto il virus, sono state sottoposte ai test per la ricerca del Covid-19 e sono in attesa dei risultati degli esami. Questi i dati diramati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, lunedì 27 luglio. Rispetto a ieri all'ospedale Spallanzani i ricoveri aumentano di due unità (erano 55), i positivi sono cinque in più (erano 43), mentre resta invariato il numero delle terapie intensive (era e resta due).

E proprio a Roma, all'ospedale militare Celio, sono stati trasferiti i migranti arrivati il 15 luglio per l'accoglienza in due strutture di Potenza e Irsina, in provincia di Matera. Sono 39 i bengalesi risultati positivi al tampone del coronavirus dopo i test effettuati in Basilicata. Invece dopo lo sbarco a Lampedusa, avvenuto l'11 luglio, i test sierologici avevano dato esito negativo. La task force regionale per l'emergenza sanitaria attende di conoscere con esattezza il numero degli stranieri trasferiti. Aggiornando il bollettino, sono risultati negativi i 273 tamponi effettuati sabato e ieri.

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 9 nuovi casi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità precisando che 13 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; uno (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 100 (+3 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Tre nuovi casi registrati in Puglia nella giornata di oggi, su 1052 test. È quanto riporta il bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento promozione della salute. Due le province coinvolte, quella di Foggia dove si è registrato un nuovo contagio, e quella di Lecce dove si sono registrati due nuovi casi. C'è anche un decesso, in provincia di Foggia, che fa salire il numero totale delle vittime a 551.

In Basilicata nessuna positività registrata a carico di cittadini lucani tra sabato e domenica, quando sono stati processati 273 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. È quanto fa sapere la task force regionale.

Le ultime notizie sul coronavirus

All'estero la situazione è ancora preoccupante: in Cina nelle ultime 24 ore sono stati riportati 61 nuovi casi di coronavirus, 57 dei quali trasmessi localmente. E' il peggior dato da quattro mesi e mezzo a questa parte. Sembra invece rallentare la crescita dei contagi da coronavirus negli Stati Uniti: nelle scorse 24 ore sono stati registrati 55.187 nuovi casi, mentre nei giorni scorsi i nuovi contagi superavano i 60mila. I morti sono stati 518. Nel complesso negli Usa sono state contagiate 4.233.927 persone dall’inizio dell’emergenza, 146.934 i morti.