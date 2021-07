Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 27 luglio: "Il mese di agosto sarà pericoloso"

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 27 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 27 luglio 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 26 luglio registrava 3.117 nuovi casi su 88.247 test e 22 morti. Negli ospedali 120 posti letto occupati in più, 11 nuovi ricoveri in terapia intensiva. "Siamo ancora lontani dal picco e credo che ci vorranno altre settimane" puntualizza all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. "Certamente il mese di agosto sarà pericoloso, perché abbiamo sempre pensato che con il caldo la situazione sarebbe migliorata e invece ci ritroviamo oggi nel periodo più difficile, visto che c'è un'alta trasmissibilità per la variante Delta e con momenti di socializzazione dove non si indossa la mascherina e spesso ci sono assembramenti".

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 27 luglio 2021

Nuovi casi: --, ieri 3.117

Casi testati: --, ieri 24574

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 88.247 molecolari: --, ieri 48391 di cui 2997 positivi pari al 6.19% rapidi: --, ieri 39856 di cui 118 positivi

Attualmente positivi: --, ieri 68.236

Ricoverati: --, ieri 1.512

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 182 di cui 11 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 127.971

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --, ieri 4.320.530

Totale Dimessi/Guariti: --, ieri 4.124.323

Vaccinati : 30.558.065 persone pari al 56.58% della popolazione con più di 12 anni, 65.887.954 le dosi somministrate ovvero l'95.1% delle 47.507.622 dosi consegnate da Pfizer , delle 7.574.180 consegnate da Moderna e dei 11.893.686 vaccini AstraZeneca e 2.274.642 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 545mila dosi di cui 129mila prime dosi

Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 27 luglio 2021: l'90% degli over 80, il 83% dei settantenni, e il 72% dei sessantenni, il 66% dei cinquantenni, il 51% dei quarantenni, il 36% dei trentenni e il 31% dei ventenni e il 13% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d'Aosta : --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Dei 46 attualmente positivi al coronavirus solo un paziente è ricoverato in ospedale

: --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Dei 46 attualmente positivi al coronavirus solo un paziente è ricoverato in ospedale Piemonte : --, ieri 59 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +10 (68)

: --, ieri 59 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +10 (68) Liguria : --, ieri 63 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri +7 (38)

: --, ieri 63 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri +7 (38) Lombardia : --, ieri 177 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (28), ricoveri +1 (151). Dal 16 luglio scorso Regione Lombardia ha già vaccinato oltre 1.600 turisti provenienti da tutte le Regioni d'Italia. Un servizio al quale avevano diritto tutti i cittadini, purché dimostrassero di passare almeno due settimane di vacanza sul territorio.

: --, ieri 177 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (28), ricoveri +1 (151). Dal 16 luglio scorso Regione Lombardia ha già vaccinato oltre 1.600 turisti provenienti da tutte le Regioni d'Italia. Un servizio al quale avevano diritto tutti i cittadini, purché dimostrassero di passare almeno due settimane di vacanza sul territorio. Trentino : --, ieri 17 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +2 (7), vuote le terapie intensive

: --, ieri 17 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +2 (7), vuote le terapie intensive Alto Adige : 43 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ieri ricoveri +7 (10), vuote le terapie intensive

: 43 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ieri ricoveri +7 (10), vuote le terapie intensive Veneto : 490 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: +27, ieri Ti (16), ricoveri (64)

: 490 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: +27, ieri Ti (16), ricoveri (64) Friuli Venezia Giulia : --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri -1 (8)

: --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri -1 (8) Emilia Romagna : --, ieri 469 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (8), ricoveri +11 (161)

: --, ieri 469 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (8), ricoveri +11 (161) Marche : --, ieri 54 nuovi casi e nessun decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (4), ricoveri +1 (19)

: --, ieri 54 nuovi casi e nessun decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (4), ricoveri +1 (19) Toscana : 271 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: ti +3 (19), ricoveri +9 (128)

: 271 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: ti +3 (19), ricoveri +9 (128) Umbria : --, ieri 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +2 (13)

: --, ieri 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +2 (13) Abruzzo : 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri -1 (24), restano vuoti i reparti di terapia intensiva.

: 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri -1 (24), restano vuoti i reparti di terapia intensiva. Lazio : 534 nuovi casi (351 a Roma) e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (35), ricoveri +14 (254)

: 534 nuovi casi (351 a Roma) e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (35), ricoveri +14 (254) Molise : --, ieri nessun nuovo caso e nessun decesso. Dei 123 positivi solo uno si trova ricoverato.

: --, ieri nessun nuovo caso e nessun decesso. Dei 123 positivi solo uno si trova ricoverato. Puglia : --, ieri 56 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: ieri Ti (9), ricoveri (78)

: --, ieri 56 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: ieri Ti (9), ricoveri (78) Campania : --, ieri 115 nuovi casi e un decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (12), ricoveri +8 (188)

: --, ieri 115 nuovi casi e un decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (12), ricoveri +8 (188) Basilicata : 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -2 (13), vuoti i reparti di terapia intensiva

: 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -2 (13), vuoti i reparti di terapia intensiva Calabria : --, ieri 88 nuovi casi, 9 decessi segnalati oggi ma risalenti ai mesi scorsi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (5), ricoveri +1 (51)

: --, ieri 88 nuovi casi, 9 decessi segnalati oggi ma risalenti ai mesi scorsi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (5), ricoveri +1 (51) Sicilia : --, ieri 457 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (28) ricoveri +24 (216) Cresce la preoccupazione a Stromboli per il focolaio causato dal Covid.

: --, ieri 457 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (28) ricoveri +24 (216) Cresce la preoccupazione a Stromboli per il focolaio causato dal Covid. Sardegna: --, ieri 209 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (10), ricoveri +11 (64)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass sarà necessario per accedere a molti luoghi pubblici

Si discute sulla possibilità di introdurre un obbligo vaccinale per il personale scolastico sulla falsa riga di quanto già adottato per la sanità. Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni

Quasi 99 deceduti per Covid su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato (423) si riscontra un'età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. Lo afferma un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell'Istituto Superiore di Sanità. Fino al 21 luglio sono 423 i decessi SARS-COV-2 positivi in vaccinati con "ciclo vaccinale completo" e rappresentano l'1,2% di tutti i decessi SARS-COV-2 positivi avvenuti dallo scorso 1 febbraio (in totale 35.776 decessi).

Come va la pandemia

Nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 21 luglio sono stati notificati in Spagna quasi 450.000 contagi di covid e 419 morti di persone che avevano contratto la malattia: sono i dati sul boom di nuovi casi registrato nel Paese iberico a partire dall'inizio dell'estate.