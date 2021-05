Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 maggio: i nuovi casi Covid e le regioni verso la zona bianca

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 27 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 27 maggio 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri mercoledì 26 maggio registrava 3.937 nuovi casi su 260.962 tamponi. 121 le vittime, mentre crollano i ricoveri in ospedale: i pazienti in terapia intensiva sono 1.278, mentre nei reparti non intensivi restano 8.118 pazienti, 260.029 gli italiani positivi al coronavirus Sars-Cov-2, 250.633 in isolamento domiciliare

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 maggio 2021

Vaccinati : 10.906.649 persone pari al 18.4% della popolazione, 32.368.381 le dosi somministrate

ovvero l'90.7% delle 24.217.830 dosi consegnate da Pfizer , delle 3.371.357 consegnate da Moderna e dei 7.382.080 vaccini AstraZeneca e 723.750 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 479.670 dosi (di cui 245mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.​

Di seguito le zone in area rossa*:

Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Scuole aperte fino alla prima media. Le lezioni di seconda e terza media, licei, istituti tecnici si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Di seguito le zone in area arancione**:​

Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22, autocertificazione per uscire dal proprio comune. Scuole aperte, ma licei e istituti tecnici in Dad almeno al 50 per cento. Per bar e ristoranti asporto dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni. ono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : -- ieri 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri +1 (12), terapie intesive covid free.

: -- ieri 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri +1 (12), terapie intesive covid free. Piemonte : -- ieri 305 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (97), ricoveri -37 (771)

: -- ieri 305 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (97), ricoveri -37 (771) Liguria : -- ieri 74 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (39) ricoveri -48 (157)

: -- ieri 74 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (39) ricoveri -48 (157) ​ Lombardia : -- ieri 666 nuovi casi e 15 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (273) ricoveri -84 (1.369)

: -- ieri 666 nuovi casi e 15 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (273) ricoveri -84 (1.369) Trentino : -- ieri 45 nuovi casi ma niente decessi da una settimana. Saldo ospedalizzati -4 (Ti 14, ricoveri 29)

: -- ieri 45 nuovi casi ma niente decessi da una settimana. Saldo ospedalizzati -4 (Ti 14, ricoveri 29) Alto Adige : -- ieri 62 nuovi casi e nessun decesso per il secondo giorno consecutivo. Saldo ospedalizzati: ti stabili (5), ricoveri +1 (24). Aperta la campagna vaccinale per tutti i cittadini sopra i 18 anni: è il primo territorio d'Italia.

: -- ieri 62 nuovi casi e nessun decesso per il secondo giorno consecutivo. Saldo ospedalizzati: ti stabili (5), ricoveri +1 (24). Veneto : 242 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -8 (84) ricoveri -30 (651)

: 242 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -8 (84) ricoveri -30 (651) Friuli Venezia Giulia : -- ieri 30 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (10), ricoveri -10 (46)

: -- ieri 30 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (10), ricoveri -10 (46) Emilia Romagna : -- ieri 224 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -7 (109), ricoveri -41 (689)

: -- ieri 224 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -7 (109), ricoveri -41 (689) Marche : -- ieri 132 nuovi casi Saldo ospedalizzati: Ti -2 (34) ricoveri -13 (140)

: -- ieri 132 nuovi casi Saldo ospedalizzati: Ti -2 (34) ricoveri -13 (140) Toscana : 319 nuovi casi e 16 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -11 (119) ricoveri -42 (618). Chiesta la zona bianca per l'Elba e le altre isole dell'Arcipelago

: 319 nuovi casi e 16 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -11 (119) ricoveri -42 (618). Umbria : -- ieri 35 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (11) ricoveri +1 (78)

: -- ieri 35 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (11) ricoveri +1 (78) Abruzzo : -- ieri 66 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (16), ricoveri -5 (171)

: -- ieri 66 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (16), ricoveri -5 (171) Lazio : -- ieri 318 nuovi casi e 18 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -8 (177) ricoveri -70 (1.106).

: -- ieri 318 nuovi casi e 18 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -8 (177) ricoveri -70 (1.106). Campania : -- ieri 483 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (81), ricoveri -28 (833)

: -- ieri 483 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (81), ricoveri -28 (833) Molise : -- ieri 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4), Ricoveri -4 (11)

: -- ieri 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4), Ricoveri -4 (11) Puglia : -- ieri 237 nuovi casi e 16 decessi. Ieri 314 nuovi casi e 28 decessi. Saldo ospedalizzati: -56 (847)

: -- ieri 237 nuovi casi e 16 decessi. Ieri 314 nuovi casi e 28 decessi. Saldo ospedalizzati: -56 (847) Basilicata : -- ieri 66 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (4) ricoveri -7 (79)

: -- ieri 66 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (4) ricoveri -7 (79) Calabria : -- ieri 205 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (21), ricoveri -7 (274)

: -- ieri 205 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (21), ricoveri -7 (274) Sicilia : -- ieri 375 nuovi casi e 20 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7 (86) ricoveri -22 (553)

: -- ieri 375 nuovi casi e 20 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7 (86) ricoveri -22 (553) Sardegna: -- ieri 34 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -8 (21), ricoveri +2 (169)

Che cosa si può fare in zona gialla.

Ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto. Al chiuso dal 1 giugno e solo a pranzo. Sì a sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi, palestre l'1 giugno. Riaprono musei, cinema, teatri e live club ma con limitazioni di spazio. Fino al 15 giugno un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone. Scuole aperte, superiori in presenza almeno al 70%.

Le zone in area bianca****:

Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Per alcune regioni con il nuovo decreto si aprono tra poche settimane scenari da zona bianca, quella con restrizioni ultra-light.

Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise puntano alla zona bianca il 31 maggio

Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo dovrebbero entrara in zona bianca il 7 giugno

Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia potrebbero arrivare in zona bianca a partire dal 14 giugno.

Le Regioni avanzano al governo la richiesta di applicare per la zona bianca le stesse linee guida proposte dalle Regioni per la zona gialla. Ma anticipare, fin da subito, l'apertura di tutte le attività economiche, comprese discoteche e wedding. L'ipotesi di istituire un coprifuoco alle 24 è stata definitivamente scartata mentre per le norme anti-assembramento, viene fatto sapere, ci sono già e verranno discrezionalmente applicate laddove serve.

Il certificato verde con lo stato di salute dei cittadini europei sarà pronto a metà giugno. L'Ema si dovrà pronunciare sulla durata del passaporto vaccinale

Come va la pandemia

In Italia in 50 giorni sono letteralmente crollati i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva di pazienti Covid. Dal picco del 6 aprile, infatti, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 8.557 (-70,8%) e quelli nelle intensive sono passati da da 3.743 a 1.323 (-64,7%). Secondo quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe in 8 territori (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria e Veneto) l'incidenza settimanale dei casi è inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti.