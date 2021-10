Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 27 ottobre 2021: i dati regione per regione

Attesa per il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. Ieri sono stati registrati 4.054 nuovi casi in 24 ore, con 48 morti.

Torna a risalire a livello nazionale la percentuale di posti letto Covid occupati nei reparti di degenza, passando dal 4 al 5% del totale di quelli disponibili, anche se siamo ancora lontani dai livelli critici. Stabile a livello nazionale al 4% l'occupazione dei posti in terapia intensiva. Questi i dati emersi dall'ultimo monitoraggio di Agenas, l'agenzia nazionale dei servizi sanitari nazionali.

Prosegue la campagna vaccinale in Italia. Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha ribadito l'obiettivo: "sfondare la soglia dell'86% di prime dose per portarci ancora più avanti versi il 90%.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 27 ottobre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione

In Veneto 359 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 83.184 tamponi effettuati ieri (incidenza 0,65%). Tre le vittime. Gli attualmente positivi sono 9.743. Crescono i ricoveri in terapia intensiva (34, +4) r scendono quelli in area non critica (205, -11).

In Toscana sono oggi 302 i nuovi contagi; 27.201 i test effettuati, di cui 8.581 tamponi molecolari e 18.620 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,11% (3,9% sulle prime diagnosi).

In Puglia si registrano 265 nuovi contagi da coronavirus su 21.417 test giornalieri. Quattro i decessi. Sono 2.538 le persone attualmente positive, 128 le persone ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Complessivamente, da inizio emergenza, sono 272.081 i casi totali in Puglia, 4.113.165 i test eseguiti, 262.711 le persone guarite, 6.832 i decessi.