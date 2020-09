Coronavirus, il bollettino di oggi 27 settembre: i nuovi casi regione per regione

Come ogni giorno intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus nel bollettino del Ministero della Salute. Ieri sono stati accertati 1.869 nuovi casi con un numero di tamponi sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente quando i contagi erano stati 1912. Il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva però continua a crescere. Attualmente sono 247 i pazienti in condizioni critiche, mentre 2746 persone sono ricoverate negli ospedali italiani con i sintomi di Covid-19.

Coronavirus, il bollettino di oggi 27 settembre 2020

In basso il bollettino di oggi domenica 27 settembre diffuso dal Ministero della Salute (e relativa tabella). In fondo all'articolo le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

I nuovi casi in Italia: grafico

Coronavirus, bollettino del 27 settembre: dati delle regioni

Sono 101 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Toscana. Il bollettino quotidiano della Regione, chiuso a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale, fotografa l'andamento dell'epidemia, che segna un aumento dei contagiati dello 0,7 per cento. Ieri i contagiati erano stati 110.

Sono in crescita rispetto a ieri i nuovi casi di positività al coronavirus in Puglia a fronte di una notevole diminuzione dei test. Sono 76 contro i 51 di ieri. I tamponi sono stati 2683 contro i 3514 di ieri. Oggi non ci sono stati decessi, ieri erano stati tre. Il numero dei morti rimane fermo a 590. I dati del bollettino epidemiologico quotidiano sono resi noti dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Dei 76 casi positivi, 30 sono in provincia di Bari, 12 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Coronavirus, le ultime notizie