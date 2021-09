Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 27 settembre 2021: i contagi regione per regione

Coronavirus, intorno alle 17 gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 27 settembre 2021. In attesa degli ultimi dati facciamo un breve accenno al bollettino di ieri. I contagi registrati domenica sono stati 3.099 su 276.221 tamponi molecolari e antigenici, i decessi 44. Ancora in calo i ricoverati con sintomi (-62 per un totale di 3.435), in lieve aumento invece le terapie intensive (+2).

Coronavirus: il bollettino di oggi 27 settembre 2021

In basso tutti dati di oggi su contagi, decessi e ricoveri con la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus, cosa succede nel regioni: il bollettino

In Veneto sono stati registrati 181 nuovi casi su 12.534 tamponi effettuati. In aumento (+42) attualmente positivi, ricoverati con sintomi (+5) e terapie intensive (+1).

In Toscana sono 164 i nuovi casi Covid (162 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Gli attualmente positivi sono oggi 7.360, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 334 (13 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 86,5 anni.

In Umbria nelle ultime 24 ore sono stati accertati 18 nuovi casi di posività e 50 di negativizzazione dal Sars-Cov-2. Non è stato registrato nessun decesso. Al 27 settembre sono 43 (-3 rispetto al 26 settembre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 2 (dato invariato) in terapia intensiva.