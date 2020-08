Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 agosto 2020: boom di focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 28 agosto 2020 alle 17:00 potrà confermare o smentire i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati: l'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 27 agosto 2020 ha infatti riporato il numero dei nuovi casi indietro allo scorso aprile con oltre 1400 nuovi casi. Nonostante l'aumento del numero di pazienti ricoverati non si registrano situazioni di emergenza negli ospedali mentre da ieri nessuna regione ha zero contagi.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 agosto 2020​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Lombardia preoccupa il caso di una Rsa di Milano dove sono stati riscontrati 22 casi tra ospiti e personale. Tuttavia l'Ats conferma che almeno in questo caso si registra un'anomalia positiva dal momento che gli anziani contagiati non presenterebbero alcun sintomo.

In Toscana allarme per la positività di tre operatrici sanitarie che lavorano in una Rsa di Montepulciano ma gli ospiti sottoposti al tampone non sarebbero stati infettati e risultati negativi al tampone.

In Abruzzo la regione ha istituito una zona rossa nel comune di Lucoli.

Coronavirus, le ultime notizie

Il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità sottolinea il peggioramento della situazione epidemiologica "di cui gli italiani devono avere consapevolezza". Sono infatti oltre 1.300 i focolai di coronavirus attivi in Italia, dati in aumento per la quarta settimana consecutiva. Se i servizi territoriali sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus, le capacità di risposta di questi servizi sono messe a dura prova. La conferma anche del virologo Pregliasco che lancia un appello ai cittadini affinché usino il buon senso.