Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 agosto 2020: 1.462 nuovi casi e 9 morti

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 28 agosto 2020. Aumentano i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese. Sono 1.462 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri vengono segnalati altri 9 decessi, che portano il totale a 35.472.

Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 74, con un incremento di 7 unità. Rispetto a ieri sono guarite altre 348 persone, il totale dall'inizio emergenza è 206.902. Nelle ultime 24 ore spicca il numero record di 97.065 tamponi, 8.410.510 nel complesso.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 agosto 2020​

Attualmente positivi: 23.035

Deceduti: 35.472 (+9, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 206.902 (+348, +0,17%)

Ricoverati: 1.252 (+54)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 74 (+7)

Tamponi: 8.410.510 (+97.065)

Totale casi: 265.409 (+1.462, +0,55%)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco i dati divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 99.416 (6.454) (316)

Piemonte: 32.694 (1.346) (91)

Emilia-Romagna: 31.547 (2.621) (164)

Veneto: 22.604 (2.253) (135)

Toscana: 11.595 (1.349) (82)

Liguria: 10.807 (469) (46)

Lazio: 10.716 (2.716) (166)

Marche: 7.211 (291) (17)

Campania: 6.424 (1.596) (183)

Puglia: 5.268 (684) (51)

P.A. Trento: 5.070 (74) (16)

Sicilia: 4.228 (1.058) (54)

Friuli Venezia Giulia: 3.728 (347) (19)

Abruzzo: 3.725 (383) (20)

P.A. Bolzano: 2.915 (189) (8)

Sardegna: 2.022 (622) (55)

Umbria: 1.741 (229) (22)

Calabria: 1.432 (189) (10)

Valle d'Aosta: 1.226 (15) (2)

Molise: 522 (67) (1)

Basilicata: 518 (83) (4)

In Lombardia è record di tamponi con quasi 20mila test analizzati (19.721) e 316 nuovi positivi al Covid19. La percentuale rispetto ai tamponi effettuati resta uguale agli ultimi giorni ed è pari all'1,6%. Sono 3 i morti delle ultime 24 ore mentre aumentano guariti e i dimessi (+84). ''Oggi in Lombardia - spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - abbiamo sfiorato i 20.000 mila tamponi effettuati (19.721). Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari".

"Oggi nel Lazio si registrano 166 casi" di Covid-19 "e un decesso. Di questi, 87 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e in particolar modo con link dalla Sardegna (38%)". Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ricordando che "continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento", con un "record tamponi" di "oltre 14mila", e che "ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz'ora". "Presso ciascuna Asl - sottolinea inoltre D'amato - nascono le équipe anti-Covid per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell'istituto superiore di sanità (Iss)".

Ci sono 55 nuovi casi di positività al Covid-19 in Sardegna, che supera i 2mila casi totali accertati dall'inizio dell'emergenza. Dei nuovi contagi, 30 sono nel nord dell'Isola, 13 nella Città metropolitana di Cagliari, 10 nella provincia Sud Sardegna, 2 a Nuoro. Le persone ricoverate sono 23 (-1 rispetto a ieri), due in terapia intensiva, quasi 600 (597) in isolamento domiciliare. I decessi restano fermi a 134, sono 1.266 le persone guarite. In totale sono stati eseguiti 131.604 tamponi, con un incremento di 1.552 test rispetto all'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale.

Sono 183 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 5.494 tamponi. Dei 183 nuovi casi, 81 sono relativi a rientri (36 dalla Sardegna e 45 da Paesi esteri). Il numero totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 6.424, mentre sono 402.390 i tamponi complessivamente analizzati. Non ci sono nuovi decessi (il totale resta 445) mentre l'Unità di crisi della Regione Campania comunica che ci sono 10 nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.383 (di cui 4.378 completamente guariti e 5 clinicamente guariti).

''In Toscana sono 11.595 i casi di positività al Coronavirus, 82 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 65 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media degli 82 casi odierni è di 35 anni circa (il 32% ha meno di 26 anni, il 36% tra 26 e 40 anni, il 23% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 67% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. Delle 82 positività odierne, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 9 per motivi di vacanza (5 Grecia, 3 Spagna, 1 Croazia). 16 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (11 Sardegna, 5 altro). 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso''. Lo comunica la Regione Toscana.

"Oggi abbiamo un dato che è rilevante: sono 180 i contagi, concentrati in larga misura nelle tre Asl di Napoli e 27 nella Asl di Salerno perché è stato individuato un focolaio in un'azienda agricola con lavoratori extracomunitari, mancati controlli e quant'altro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. "Questi 180 contagi - ha spiegato De Luca - sono risultato anche della catena di contagi che abbiamo ricostruito rispetto ai positivi dei giorni scorsi. Quando diciamo che abbiamo avuto 130 positivi, dobbiamo sapere che poi le Asl attivano i controlli sui contatti stretti, che ti porta ad individuare altri positivi. Ma se non facciamo oggi questo lavoro noi ci prendiamo in giro, perché questo vuol dire che tra un mese o due mesi avremo davvero dati drammatici".

Quattro nuovi casi di contagio, tutti lucani, sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 613 tamponi esaminati ieri. E' il numero più elevato di test della nuova fase sanitaria. I nuovi positivi sono in isolamento domiciliare, si tratta di residenti a Matera (2), Rivello, Montescaglioso. Nel complesso i casi attuali in Basilicata sono 67. Aggiornando il bollettino della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 26 (+3) gli attuali positivi (25 in isolamento e uno ricoverato) mentre sono 28 le persone decedute con tasso di letalità in Basilicata del 5,5% e sono 376 (+1) i guariti.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 354 (12 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 19 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.728: 1.473 a Trieste, 1.171 a Udine, 820 a Pordenone e 256 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.026, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 334. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

''Sono complessivamente 3725 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 20 nuovi casi (di età compresa tra 8 e 71 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472''. Lo comunica l'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo. ''Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2870 dimessi/guariti (+18 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2856 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 383 (+2 rispetto a ieri).Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 153133 test''.

Coronavirus, le ultime notizie

Il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità sottolinea il peggioramento della situazione epidemiologica "di cui gli italiani devono avere consapevolezza". Sono infatti oltre 1.300 i focolai di coronavirus attivi in Italia, dati in aumento per la quarta settimana consecutiva. Se i servizi territoriali sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus, le capacità di risposta di questi servizi sono messe a dura prova. La conferma anche del virologo Pregliasco che lancia un appello ai cittadini affinché usino il buon senso.