Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 28 agosto 2021: 6.860 nuovi casi e altri 54 morti

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 28 agosto 2021.

L'epidemia in Italia

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, sabato 28 agosto 2021.Sono 6.860 i nuovi casi di Covid e 54 i morti in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Sono 4.524.292 i casi totali registrati dall'inizio della pandemia, mentre le vittime in totale sono 129.056. Sono 293.464 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 2,3%.

In lieve calo il numero di ricoverati, 4.111 (-3 da ieri) mentre resta invariato il numero delle terapie intensive, a 511. Fra le regioni ancora al top la Sicilia, che conta 1.139 nuovi casi. Seguono il Veneto (864) ed Emilia-Romagna (686).

Nel bollettino di ieri, venerdì 27 agosto, sono stati registrati 7.826 nuovi casi e altri 45 morti. L'aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva ha costretto il Governo a decidere per il cambio di colore della Sicilia, che da lunedì 30 agosto passerà in zona gialla.

Coronavirus, il bollettino di sabato 28 agosto 2021

Attualmente positivi: 139.428

Deceduti: 129.056 (+54)

Dimessi/Guariti: 4.255.808 (+5.494)

Ricoverati: 4.622 (-3)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 511 (0)

Tamponi: 83.395.187 (+293.464)

Totale casi: 4.524.292 (+6.860, +0,15%)

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 540 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I morti sono stati 8. Negli ospedali della Lombardia sono ricoverate 331 persone con sintomi, due in meno di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 42, due in meno nelle ultime 24 ore.

In Sardegna si registrano oggi 187 ulteriori casi confermati di positività al Covid. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (4 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 240 (+ 7 rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi.

In Toscana sono 601 i nuovi casi Covid, mentre i ricoverati sono 460 (13 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in più). Registrati 4 nuovi decessi.

Sono 304 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 28 agosto. Registrato inoltre un altro morto, mentre sono 238 i ricoverati in area non critica, 22 in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 410.293 casi di positività, 686 in più rispetto a ieri. Si registrano tre decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-5 rispetto a ieri), 403 quelli negli altri reparti Covid (-17).

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 97 nuovi contagi e un decesso. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 40 gli ospedalizzati in altri reparti.

Sono 16.119 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 457 ricoverati, 71 in terapia intensiva e 15.591 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 349.078 e i morti 8.503, su un totale di 373.700 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato.

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.