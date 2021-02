Il bollettino coronavirus di oggi 28 febbraio 2021 con i nuovi casi covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza SARS-CoV-2 in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 28 febbraio 2021. I nuovi casi, gli attualmente positivi, i decessi e i numeri dei ricoveri ospedalieri: le notizie in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica 28 febbraio 2021 con i nuovi casi, gli attualmente positivi, i decessi e i numeri dei ricoveri ospedalieri sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo in diretta, nel corso della giornata, le ultime notizie in arrivo dalle singole regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 27 febbraio registrava 18.916 nuovi contagi (su 323.047 tamponi eseguiti, molecolari e antigenici) e 280 vittime. Il tasso di positività - il numero di nuovi contagi in rapporto a quello dei tamponi realizzati da ieri - ieri è sceso al 5,8% (venerdì era al 6,3%). Sono stati 22 in più gli ingressi di pazienti in terapia intensiva (2.216 in totale).

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 28 febbraio 2021

Attualmente positivi: (ieri 411.966)

Deceduti: (ieri 97.507, +280)

Pazienti dimessi/guariti: (ieri 2.398.352, +11.320)

Ricoverati: (ieri 20.588, +102)

di cui in terapia intensiva: (ieri 2.216, +22)

Tamponi: (dato di ieri 39.875.863, +323.047)

Totale casi: (dato di ieri 2.907.825, +18.916, +0,65%)

I focolai di coronavirus: ecco i dati regione per regione

Ricordiamo che il nuovo Dpcm con le misure anti covid, il primo del governo Draghi, sostituisce quello in scadenza il 5 marzo, entra in vigore dal 6 marzo e avra validità fino al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Ecco gli aggiornamenti di oggi in diretta dalle singole regioni.