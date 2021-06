Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 28 giugno: tutti i dati Regione per Regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 28 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 28 giugno 2021. Nel corso della giornata verranno riportati su questa pagina i nuovi casi di Covid 19 in Italia, con i decessi, il numero di tamponi e il numero di ricoverati. Oggi in Italia si sono registrati 927 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore su 188.191 test, 10 decessi, 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-14 rispetto al giorno prima), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 2.027.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 28 giugno 2021

Nuovi casi: ieri 927

Casi testati: ieri 11.429

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 188.191 molecolari: ieri 82.676 di cui positivi 562 rapidi: ieri 105.515 di cui positivi 296

Attualmente positivi: ieri 62.309

Ricoverati: ieri 2.027

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 328

Deceduti dopo un tampone postivo: ieri 127.362

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: ieri 4.255.700

Totale Dimessi/Guariti: ieri ieri 4.066.029

Vaccinati : 17.787.354 persone pari al 32.94% della popolazione con più di 12 anni, 49.890.945 le dosi somministrate, di cui 37.404.242 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.015.134 consegnate da Moderna e dei 10.356.035 vaccini AstraZeneca e 1.885.606 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 407mila dosi, sabato 536mila dosi, venerdì 596mila e giovedì 592mila.

: 17.787.354 persone pari al 32.94% della popolazione con più di 12 anni, 49.890.945 le dosi somministrate, di cui 37.404.242 , delle 5.015.134 e dei 10.356.035 e 1.885.606 . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 407mila dosi, sabato 536mila dosi, venerdì 596mila e giovedì 592mila. Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 28 giugno 2021 l'86% degli over 80, il 53% dei settantenni, e il 45% dei sessantenni, il 35% dei cinquantenni, il 20% dei quarantenni, il 16% dei trentenni e il 13% dei ventenni e il 2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

