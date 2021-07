Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 28 luglio: i ventenni rincorrono i vaccini (e superano i 30enni)

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 28 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 28 luglio 2021 sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 27 luglio registrava 4.522 nuovi casi su 241.890 test e 24 decessi. Nuovo balzo dei ricoveri (+99) con 16 nuovi accessi in terapia intensiva. Spicca il balzo dei 641 positivi in Lombardia e gli 804 del Veneto e i 543 del Lazio. Lontanissimi i numeri dalla soglia critica del 10% prevista dai nuovi parametri per il passaggio delle regioni in zona gialla ma tra le regioni che vedono una risalita dei ricoveri gravi c'è la Sardegna (da ieri 5%) seguita dalla Sicilia.

Nella corsa al vaccino spicca il risultato dei ventenni che hanno ottenuto più prime dosi dei trentenni: 55% contro 54%.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 28 luglio 2021

Nuovi casi: --, ieri 4.522

Casi testati: --, ieri 54918

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 241.890 molecolari: --, ieri 101317 di cui 4019 positivi pari al 3.96% rapidi: --, ieri 140573 di cui 497 positivi

Attualmente positivi: --, ieri 70.310

Ricoverati: --, ieri 1.611 (+99)

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 189 di cui 16 nuovi (+6)

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 127.995

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --, ieri 4.126.741

Vaccinati : 31.001.312 persone pari al 57.4% della popolazione con più di 12 anni, 66.469.852 le dosi somministrate ovvero l'96% delle 47.507.622 dosi consegnate da Pfizer , delle 7.574.180 consegnate da Moderna e dei 11.893.686 vaccini AstraZeneca e 2.274.642 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 545mila dosi di cui 129mila prime dosi

: 31.001.312 persone pari al 57.4% della popolazione con più di 12 anni, 66.469.852 le dosi somministrate ovvero l'96% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 545mila dosi di cui 129mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 28 luglio 2021: l'90% degli over 80, il 83% dei settantenni, e il 73% dei sessantenni, il 66% dei cinquantenni, il 52% dei quarantenni, il 37% dei trentenni e il 33% dei ventenni e il 14% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d'Aosta : --, ieri 5 nuovi casi e nessun decesso. Dei 51 attualmente positivi al coronavirus solo un paziente è ricoverato in ospedale

: --, ieri 5 nuovi casi e nessun decesso. Dei 51 attualmente positivi al coronavirus solo un paziente è ricoverato in ospedale Piemonte : --, ieri 224 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri -1 (67)

: --, ieri 224 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri -1 (67) Liguria : --, ieri 139 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -3 (35)

: --, ieri 139 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -3 (35) Lombardia : --, ieri 641 nuovi casi (208 a Milano) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (29), ricoveri +29 (180).

: --, ieri 641 nuovi casi (208 a Milano) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (29), ricoveri +29 (180). Trentino : --, ieri 38 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: -1 (6), vuote le terapie intensive

: --, ieri 38 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: -1 (6), vuote le terapie intensive Alto Adige : 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ieri ricoveri +1 (11), vuote le terapie intensive

: 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ieri ricoveri +1 (11), vuote le terapie intensive Veneto : 544 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: +27, ieri Ti (16), ricoveri (64)

: 544 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: +27, ieri Ti (16), ricoveri (64) Friuli Venezia Giulia : --, ieri 89 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +2(10)

: --, ieri 89 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +2(10) Emilia Romagna : --, ieri 299 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (9), ricoveri +1 (162)

: --, ieri 299 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (9), ricoveri +1 (162) Marche : --, ieri 67 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4), ricoveri -3 (16)

: --, ieri 67 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4), ricoveri -3 (16) Toscana : 661 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -3 (16), ricoveri -7 (121)

: 661 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -3 (16), ricoveri -7 (121) Umbria : --, ieri 114 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +1 (12)

: --, ieri 114 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri +1 (12) Abruzzo : --, ieri 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri -1 (24), restano vuoti i reparti di terapia intensiva.

: --, ieri 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri -1 (24), restano vuoti i reparti di terapia intensiva. Lazio : --, ieri 534 nuovi casi (351 a Roma) e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (35), ricoveri +14 (254)

: --, ieri 534 nuovi casi (351 a Roma) e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (35), ricoveri +14 (254) Molise : --, ieri un nuovo caso e nessun decesso. Dei 121 positivi solo uno si trova ricoverato.

: --, ieri un nuovo caso e nessun decesso. Dei 121 positivi solo uno si trova ricoverato. Puglia : 163 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: -4, ieri Ti +2 (10), ricoveri +3 (78)

: 163 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: -4, ieri Ti +2 (10), ricoveri +3 (78) Campania : --, ieri 236 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (10), ricoveri stabili (188)

: --, ieri 236 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (10), ricoveri stabili (188) Basilicata : 15 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -1 (12), vuoti i reparti di terapia intensiva

: 15 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -1 (12), vuoti i reparti di terapia intensiva Calabria : --, ieri 110 nuovi casi, un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (5), ricoveri +3 (54)

: --, ieri 110 nuovi casi, un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (5), ricoveri +3 (54) Sicilia : --, ieri 436 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (30) ricoveri +18 (234). Morta la bimba di 11 anni contagiata dalla sorella: tutta la famiglia era no vax

: --, ieri 436 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (30) ricoveri +18 (234). Morta la bimba di 11 anni contagiata dalla sorella: tutta la famiglia era no vax Sardegna: --, ieri 282 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (9), ricoveri +6 (70)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass sarà necessario per accedere a molti luoghi pubblici, domani previsto un consiglio dei ministri per approvare un decreto trasporti che potrebbe vincolare l'accesso a treni, aerei e navi al possesso del certificato verde.

Si discute sulla possibilità di introdurre un obbligo vaccinale per il personale scolastico sulla falsa riga di quanto già adottato per la sanità. Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni

Quasi 99 deceduti per Covid su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato (423) si riscontra un'età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media.

Rivisti i dati di sicurezza dei vaccini Astrazeneca: ora la seconda dose fa meno paura smorzando l'urgenza di vaccinazione eterologa

Come va la pandemia

La diffusione della variante Delta del coronavirus SarsCov2 sta causando un aumento dei casi di Covid nelle rsa e strutture di lungo degenza in diversi paesi europei. Ad incidere c'è sia un tasso di vaccinazione incompleto tra gli operatori sanitari che vi lavorano (si stima che oltre il 20% non sia ancora immunizzato), e probabilmente anche il fatto che negli anziani la protezione del vaccino puó essere minore e di piú breve durata. Lo segnala l'ultimo bollettino del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc).