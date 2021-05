Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 maggio: i nuovi casi Covid e le regioni da lunedì senza più coprifuoco

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 28 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 28 maggio 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 27 maggio registrava 4.147 nuovi casi dall'analisi di 243.967 tamponi. 171 le vittime mentre crollano anche oggi i ricoveri in terapia intensiva (-72) e nei normali reparti (-411). Nella mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, rimangono in rosso (150/499 contagi ogni 100 mila abitanti nelle ultime due settimane) solo Campania, Puglia, Toscana, Calabria, Basilicata e Valle D'Aosta. Il complessivo miglioramento della situazione epidemiologica colloca l'Italia tra i pochi Paesi dell'Europa occidentale che possono contare su più regioni in arancione che in rosso. Germania, Belgio e Olanda sono infatti ancora alle prese con la zona rossa sul loro intero territorio.

In questo contesto da lunedì Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise andranno in zona bianca e diranno addio al coprifuoco. Dovranno invece aspettare il 7 giugno Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo; il 14 giugno - se non vi saranno peggioramenti - potrebbero arrivare in zona bianca anche Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 maggio 2021

Vaccinati : 11.206.454 persone pari al 18.9% della popolazione, 32.958.928 le dosi somministrate

ovvero l'92.1% delle 24.217.830 dosi consegnate da Pfizer , delle 3.371.357 consegnate da Moderna e dei 7.382.080 vaccini AstraZeneca e 723.750 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 544.050 dosi (di cui 280mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

: 11.206.454 persone pari al 18.9% della popolazione, 32.958.928 le dosi somministrate ovvero l'92.1% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 544.050 dosi (di cui 280mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale. Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 28 maggio 2021: l'82% degli over 80, il 32% dei settantenni, e il 24% dei sessantenni, il 16% dei cinquantenni, l'11% dei quarantenni, il 9% dei trentenni e il 7% dei ventenni.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Di seguito le zone in area rossa*:

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Scuole aperte fino alla prima media. Le lezioni di seconda e terza media, licei, istituti tecnici si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Di seguito le zone in area arancione**:?

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22, autocertificazione per uscire dal proprio comune. Scuole aperte, ma licei e istituti tecnici in Dad almeno al 50 per cento. Per bar e ristoranti asporto dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni. ono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Qui potete scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : -- ieri 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -3 (9), terapie intesive covid free.

: -- ieri 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -3 (9), terapie intesive covid free. Piemonte : -- ieri 298 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7 (90), ricoveri -6 (765)

: -- ieri 298 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7 (90), ricoveri -6 (765) Liguria : -- ieri 49 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (36) ricoveri -15 (142)

: -- ieri 49 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (36) ricoveri -15 (142) ? Lombardia : -- ieri 739 nuovi casi e 41 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -13 (260) ricoveri -70 (1.299)

: -- ieri 739 nuovi casi e 41 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -13 (260) ricoveri -70 (1.299) Trentino : -- ieri 46 nuovi casi ma niente decessi da una settimana. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (13), ricoveri -1 (28)

: -- ieri 46 nuovi casi ma niente decessi da una settimana. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (13), ricoveri -1 (28) Alto Adige : 50 nuovi casi e nessun decesso per il quarto giorno consecutivo. Saldo ospedalizzati: ti +1 (5), ricoveri +1 (21).

: 50 nuovi casi e nessun decesso per il quarto giorno consecutivo. Saldo ospedalizzati: ti +1 (5), ricoveri +1 (21). Veneto : 189 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (83) ricoveri -23 (628)

: 189 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (83) ricoveri -23 (628) Friuli Venezia Giulia : -- ieri 33 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (8), ricoveri -5 (41). Zona bianca da lunedì 31 maggio

: -- ieri 33 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (8), ricoveri -5 (41). Emilia Romagna : -- ieri 263 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: ti +2 (111), ricoveri -67 (622)

: -- ieri 263 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: ti +2 (111), ricoveri -67 (622) Marche : -- ieri 154 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (34) ricoveri -8 (132)

: -- ieri 154 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (34) ricoveri -8 (132) Toscana : 301 nuovi casi e 16 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -9 (110) ricoveri -53 (565).

: 301 nuovi casi e 16 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -9 (110) ricoveri -53 (565). Umbria : -- ieri 24 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (10) ricoveri +1 (79)

: -- ieri 24 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (10) ricoveri +1 (79) Abruzzo : -- ieri 64 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (17), ricoveri -10 (161)

: -- ieri 64 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (17), ricoveri -10 (161) Lazio : -- ieri 361 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -12 (165) ricoveri -45 (1.061).

: -- ieri 361 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -12 (165) ricoveri -45 (1.061). Campania : -- ieri 533 nuovi casi e 21 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -8 (73), ricoveri -51 (782)

: -- ieri 533 nuovi casi e 21 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -8 (73), ricoveri -51 (782) Molise : -- ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: stabili (Ti 4, ricoveri 11). Zona bianca da lunedì 31 maggio

: -- ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: stabili (Ti 4, ricoveri 11). Puglia : -- ieri 288 nuovi casi e 32 decessi. Saldo ospedalizzati: -42 (767)

: -- ieri 288 nuovi casi e 32 decessi. Saldo ospedalizzati: -42 (767) Basilicata : 58 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (3) ricoveri +2 (72)

: 58 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (3) ricoveri +2 (72) Calabria : -- ieri 185 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (19), ricoveri stabili (274)

: -- ieri 185 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (19), ricoveri stabili (274) Sicilia : -- ieri 383 nuovi casi e 20 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -5 (81) ricoveri -18 (535)

: -- ieri 383 nuovi casi e 20 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -5 (81) ricoveri -18 (535) Sardegna: -- ieri 28 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (18), ricoveri -14 (155). Zona bianca da lunedì 31 maggio

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto. Al chiuso dal 1 giugno e solo a pranzo. Sì a sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi, palestre l'1 giugno. Riaprono musei, cinema, teatri e live club ma con limitazioni di spazio. Fino al 15 giugno un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone. Scuole aperte, superiori in presenza almeno al 70%.

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

"Vaccini aperti a tutti dal 3 giugno": l'annuncio del commissario Figliuolo che rivoluziona il piano vaccinale;

Da lunedì i vaccini a mRna (Moderna e Pfizer) saranno disponibili anche per gli adolescenti.

Come va la pandemia

In Italia in 50 giorni sono letteralmente crollati i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva di pazienti Covid. Dal picco del 6 aprile, infatti, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 8.557 (-70,8%) e quelli nelle intensive sono passati da da 3.743 a 1.323 (-64,7%). Secondo quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe in 8 territori (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria e Veneto) l'incidenza settimanale dei casi è inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti.

Nella mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, rimangono in rosso (150/499 contagi ogni 100 mila abitanti nelle ultime due settimane) solo Campania, Puglia, Toscana, Calabria, Basilicata e Valle D'Aosta. Il complessivo miglioramento della situazione epidemiologica colloca l'Italia tra i pochi Paesi dell'Europa occidentale che possono contare su più regioni in arancione che in rosso. Germania, Belgio e Olanda sono infatti ancora alle prese con la zona rossa sul loro intero territorio.

Nel resto del mondo è l'India a detenere il primato di nuovi casi - 186.364 - seppure con il basso incremento giornaliero in oltre un mese, mentre si contano 3.660 decessi nelle 24 ore che portano a 318.895 morti accertati per Covid. Globalmente sono oltre 3 milioni e mezzo le persone decedute a causa di complicazioni legate al coronavirus: a guidare la triste classifica delle persone morte a causa del Covid sono gli Stati Uniti, con 593.288 vittime. Seguono il Brasile, con 456.674 vittime, e quindi l'India. Ora a aggiungersi ai paesi nel pieno dell'ondata pandemica c'è anche l'Argentina all''undicesimo posto e solo prima della Colombia.