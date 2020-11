Coronavirus, il bollettino di oggi 28 novembre: i nuovi casi Covid regione per regione, la mappa del contagio

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 28 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta da tutte le regioni italiane

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 28 novembre 2020 sarà disponibile intorno alle 17. Prima di quell'ora, arrivano i dati con i nuovi casi, i decessi, i ricoveri ordinari, i ricoveri in terapia intensiva, i guariti e il numero di tamponi da tutte le regioni italiane. Ieri ci sono stati 28.352 nuovi casi di contagio. Tra i dati positivi degli ultimi giorni si inizia finalmente a vedere il calo degli accessi dei pazienti negli ospedali e anche dei posti letto occupati in terapia intensiva. Si raffredda in Italia la curva dei contagi.

Ecco i dati del bollettino di oggi 28 novembre 2020: in Toscana 1.195 nuovi casi. Allo Spallanzani di Roma 242 i pazienti ricoverati in totale. In Veneto 3.498 nuovi casi.

Coronavirus, bollettino oggi sabato 28 novembre 2020​​

Nel pomeriggio il dato nazionale del bollettino coronavirus di oggi sabato 28 novembre 2020. Nel frattempo i dati dalle Regioni: li trovate più avanti in questa pagina.

​Coronavirus, il bollettino di oggi da tutte le Regioni

In Veneto 3.498 nuovi casi. 83 morti e oltre 48mila tamponi effettuati. 2592 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri. Più 7 i pazienti in terapia intensiva negli ospedali veneti. La pressione sugli ospedali non deflette. I soggetti attualmente positivi sono 78.572 (+ 1.684).

In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 242 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Trentanove pazienti sono ricoverati in terapia intensiva: è quanto si legge nel bollettino medico dell'Inmi Spallanzani di oggi, sabato 28 novembre. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.345.

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.196 su 16.371 tamponi molecolari e 3.539 test rapidi effettuati". Così, su Facebook, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, comunica il dato giornaliero dei nuovi contagi da coronavirus. Nel post Giani elogia "donne e uomini in terapia intensiva all'Ospedale di Lucca", che "lavorano duramente giorno e notte per salvare delle vite, per permettere a ciascuno di noi di riabbracciare i propri affetti". E conclude con una esortazione ai cittadini toscani: "Dobbiamo resistere, tutti insieme".

