Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 28 ottobre 2020: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 28 ottobre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 255mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 27 ottobre registrava 21.994 nuovi casi e 221 morti mentre cresceva anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva (1.411, +127). Per quanto riguarda le singole regioni, si registravano ben 5.035 nuovi casi in Lombardia, 2.761 in Campania, 2.458 in Piemonte.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 26 ottobre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 21.994)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 170.392)

Attualmente positivi: --

Deceduti: --(ieri 221)

Ricoverati: -- (15.366, +1.085)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 1.411, +127)

Totale casi positivi: --

Dimessi/Guariti: -- (ieri 271.988)

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Il Veneto ha sfondato oggi i duemila casi giornalieri, con 2.143 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il Bollettino regionale registra inoltre 11 decessi. Gli attuali positivi sono 21.600; in isolamento domiciliare vi sono 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatici. Cresce la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive.

In Toscana si contano oggi 1.708 nuovi casi (ieri 1823) su 8.156 casi testati. 7 i decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 987 (64 in più rispetto a ieri), 130 in terapia intensiva (11 in più rispetto a ieri).

++ sezione aggiornata alle ore 15:00, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige sale il conto delle vittime del Covid-19: nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi decessi. Vengono segnalati, inoltre, 190 nuovi casi positivi sulla base di 893 nuovi test processati dai laboratori dell'Azienda sanitaria. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 133 (8 in più rispetto a ieri) e nelle strutture private convenzionate 48 (4 in più). A questi si aggiungono 15 pazienti in terapia intensiva (3 in più) e 41 in isolamento nella struttura di Colle Isarco (5 in più).

Nelle Marche sono 351 i nuovi casi con 1.731 tamponi esaminati (uno ogni cinque). Dei 351 nuovi casi 70 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 2.376, 125 ad Ancona (3.390), 44 a Pesaro Urbino (3.568), 52 a Fermo (1.184), 41 ad Ascoli Piceno (1.458) e 19 fuori regione (433). I positivi odierni comprendono 44 soggetti sintomatici, 105 contatti in setting domestico, 102 contatti stretti di casi positivi, cinque casi registrati nel setting lavorativo, nove contatti in ambiente di vita/divertimento, quattro casi rilevati nel setting assistenziale, 12 contatti in setting scolastico/formativo, quattro casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario e un rientro dal Bangladesh, mentre per 65 casi sono in corso le verifiche.

In Abruzzo 434 nuovi casi (ieri 345) su 3980 test e 2 decessi. Salgono i ricoveri in terapia intensiva +4 ordinari +22

In Basilicata si contano oggi 3 decessi e 161 nuovi casi positivi su 1.451 tamponi analizzati. Trentotto positività al Covid riguardano cittadini pugliesi che hanno fatto il test in Basilicata. Le persone ricoverate negli ospedali della Basilicata è passato da 75 a 80, con sette in terapia intensiva (due al San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera). Attualmente sono 1.073 (rispetto alle 967 dell'ultimo aggiornamento) le persone residenti in Basilicata positive al coronavirus, delle quali 993 in isolamento domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie