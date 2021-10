Coronavirus, il bollettino di giovedì 28 ottobre 2021: i numeri regione per regione

Attesa per il consueto bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, giovedì 28 ottobre 2021. Ieri sono stati registrati 4.598 nuovi casi e 50 morti.

Nuovi casi in crescita nell'ultima settimana, il virus circola di più e aumentano i ricoveri, mentre la campagna vaccinale va a rilento, avverte il nuovo report della Fondazione Gimbe. Attesa intanto per oggi la valutazione dell'Aifa sui richiami per i vaccinati con Johnson & Johnson. A Trieste focolaio tra i "no green pass": 46 nuovi positivi, nessuno di loro è vaccinato.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 28 ottobre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione

Sono 373 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, secondo i dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 373 su 33.397 test di cui 9.219 tamponi molecolari e 24.178 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,12% (3,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.858.944.

