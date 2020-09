Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 28 settembre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 28 settembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 27 settembre registrava 1766 nuovi casi (1.869 sabato e 1912 venerdì) ma con circa 17mila tamponi in meno. Si registrava inoltre un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva ( 245, +7) mentre 2846 persone risultano ricoverate negli ospedali italiani con i sintomi di Covid-19.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 28 settembre 2020​​

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto registrati 183 contagi in più mentre i pazienti ricoverati in ospedale sono 213 (+9), di cui 58 negativizzati, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 27 (+1). L'eta media dei ricoverati è di 66 anni. Un terzo dei pazienti in terapia intensiva non è intubato: lo ha detto oggi il governatore Luca Zaia spiegando come in regione si registri un significativo abbassamento dell'età dei pazienti covid così come i giorni di degenza media dai 9 ai 6 giorni: "Riusciamo a curare più velocemente". Ad oggi i sintomatici sono 40 su 3621 attualmente positivi (+131), 8611 le persone in isolamento.

++ sezione aggiornata alle ore 14:00, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito i dati dalle altre regioni:

In Piemonte preoccupa il caso di un focolaio sviluppatosi ad Asti dove dei nove positivi - di una comitiva infettata durante un viaggio in pullman - uno è ricoverato in rianimazione. Fra i contagiati c'è anche una insegnante di sostegno.

In Toscana si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un'età media di 83 anni. 85 i casi di positività in più rispetto a ieri (31 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening), il 72% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. I ricoverati sono 115 (10 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno).

Nelle Marche si registrano 5 nuovi casi positivi su 217 tamponi. Dei cinque positivi giornalieri tre sono stati registrati in provincia di Macerata che sale così a 1.296 contagi, uno ad Ancona (2.069) e uno ad Ascoli Piceno (554). Contagi zero a Pesaro Urbino (3.119) e Fermo (566). Questi casi comprendono due rientri dall'estero (Albania e Ucraina), due soggetti sintomatici e un caso in ambito domestico.

In Umbria si registrani 5 nuovi ricoverati Covid che portano i pazieni covid a 41, tre dei quali (stabili) in terapia intensiva. Registrati 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 2.385 totali, e quattro guariti, 1.787, mentre rimangono stabili le vittime, 85. Passano così da 506 a 513 gli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 601 tamponi, 200.751 dall'inizio della pandemia.

In Basilicata si registra il peggior fine settimana dall'inizio dell'epidemia, con 54 nuovi casi positivi al coronavirus su 705 tamponi processati. In particolare in una Rsa di Marsicovetere (Potenza) sono stati scoperti 28 contagi, 20 tra gli ospiti e otto tra il personale, mentre un'anziana è morta nell'ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Con questo aggiornamento la quota delle persone residenti in Basilicata positive al coronavirus è balzata da 155 dell'ultimo aggiornamento a 203. Sono inoltre 14 le persone ricoverate con il Covid-19 negli ospedali di Potenza e Matera.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Come ad inizio pandemia torna l'incubo covid sulle navi da crociera: una decina di membri dell'equipaggio di una nave da crociera che ha attraccato in Grecia sono risultati positivi. La nave battente bandiera maltese e operata dal gigante tedesco Tui, con 992 passeggeri a bordo e 666 membri dell'equipaggio, si trova nelle acque dell'isola di Milos. La nave da crociera della Tui è stata la prima a tornare a navigare nelle acque greche dopo il lockdown imposto a marzo, attraccando al porto di Iraklio, a Creta, a metà settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I positivi sono "stati isolati a bordo, e aspettiamo istruzioni dall'agenzia di salute pubblica sulla destinazione della nave", ha spiegato una portavoce della guardia costiera greca.