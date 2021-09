Coronavirus, il bollettino di oggi 28 settembre 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Coronavirus, intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel bollettino del ministero della Salute di oggi, martedì 28 settembre 2021. Nel bollettino di ieri, lunedì 27 settembre, sono stati registrati 1.772 nuovi casi ma su un numero di tamponi molto basso (124.077). Rispetto allo scorso lunedì quando erano stati accertati 2.407 casi di positività, il trend dei nuovi positivi è comunque in netto calo.

Coronavirus: il bollettino di oggi 28 settembre 2021

In basso, non appena disponibili, tutti dati di oggi su contagi, decessi e ricoveri con la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus, contagi e ricoveri: la situazione nelle regioni

In Veneto sono stati registrati 376 casi. Scendono i ricoveri che sono tre in meno nelle aree non critiche così come nelle terapie intensive. I decessi sono stati 9.

In Toscana i nuovi contagi accertati sono 190. Gli attualmente positivi sono oggi 7.105, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 324 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne, con un'età media di 66,2 anni.

In Umbria si contano 29 positivi e 73 guariti, mentre nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun decesso. Al 28 settembre sono 41 (-2) i ricoverati negli ospedali della regione di cui 2 (dato invariato) in terapia intensiva.

Un 80enne della Città Metropolitana di Cagliari è la nuova vittima del Coronavirus in Sardegna. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 49 nuovi casi di positività, su 2.433 persone testate e 4.121 tamponi processati tra molecolari e antigenici. In calo i ricoveri, 140 (-3) in area medica, 14 (-1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.194 persone (196 in meno rispetto a ieri).