Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 29 agosto 2020: tutti i focolai e le ultime notizie

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 29 agosto 2020 alle 17:00 potrà confermare o smentire i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2, dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati negli ultimi giorni. Nell'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri venerdì 28 agosto sono stati registrati 1.462 nuovi casi, con nove vittime. Nonostante l'aumento del numero di pazienti ricoverati non si registrano situazioni di emergenza negli ospedali.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 29 agosto 2020​

articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Continuano a crescere i contagi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 151 positivi al coronavirus in più, che portano il totale a 22.755. Il bollettino regionale del Vento segnala anche una nuova vittima: so o 2.120 dall'inizio della pandemia. Scendono invece le persone poste in isolamento, 8.059, -51 rispetto a ieri, di cui 118 (-8) positivi al tampone. I contagiati attuali sono 2.345, 92 in più rispetto a ieri. Stabile la situazione clinica, con 136 ricoverati nei reparti ordinari, di cui 54 positivi, e 9 in terapia intensiva, di cui 6 positivi.

Coronavirus Lazio, lo Spallanzani: "49 positivi, 5 in terapia intensiva"

"In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 73 pazienti. Di questi, 49 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 e 24 sono sottoposti ad indagini". Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. L'ospedale romano precisa che "5 pazienti necessitano di terapia intensiva" e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 623".

Sono risultati positivi cinque dei 692 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono attualmente 29 i lucani positivi al coronavirus. Gli altri dati riguardano il numero dei ricoverati in ospedale, che sono due, e i lucani in isolamento domiciliare, che sono 28. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria (in Basilicata il Covid-19 ha causato 28 morti mentre i guariti sono stati finora 376) sono stati analizzati 56mila tamponi, 55.355 dei quali sono risultati negativi.

Coronavirus, le ultime notizie

Il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità sottolinea il peggioramento della situazione epidemiologica "di cui gli italiani devono avere consapevolezza". Sono infatti oltre 1.300 i focolai di coronavirus attivi in Italia, dati in aumento per la quarta settimana consecutiva. Se i servizi territoriali sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus, le capacità di risposta di questi servizi sono messe a dura prova. La conferma anche del virologo Pregliasco che lancia un appello ai cittadini affinché usino il buon senso.

"Non escludo totalmente un nuovo lockdown, noi però faremo di tutto per impedirlo", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, mentre nel Paese si registrano 7.379 nuovi casi di coronavirus, dato record negli ultimi mesi, e venti morti. In Spagna sono invece 3.829 i contagi nelle ultime 24 ore, quindici le vittime. E i nuovi contagi aumentano anche in Italia. L'incremento dei casi di positività delle ultime settimane nei paesi europei "era prevedibile, ma bisogna riuscire a contenere immediatamente i nuovi focolai", dice Stella Kyriakides, commissario Ue alla Salute.

E a che punto siamo con il vaccino? "Il primo vaccino potrebbe essere disponibile verso la fine di quest’anno, o all’inizio del 2021. Il nostro obiettivo è che tutti i cittadini e tutti i Paesi abbiano pari accesso", dichiara la commissaria cipriota in un'intervista a La Stampa. "Abbiamo negoziato intensamente ogni giorno quest’estate e abbiamo completato colloqui esplorativi con cinque aziende sui rispettivi vaccini candidati - afferma -. Giovedì ho firmato il primo contratto con AstraZeneca. Finora le nostre discussioni riguardano la possibilità di acquistare oltre 1,5 miliardi di dosi di potenziali vaccini futuri sicuri ed efficienti".

Secondo la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides, "è fondamentale evitare che un 'effetto cocktail' tra influenza stagionale e il Covid-19 sovraccarichi i nostri sistemi sanitari" e per questo i singoli Paesi Ue sono stati "incoraggiati ad avviare prima le loro campagne di vaccinazione e a prepararsi ad essere in grado di vaccinare un numero maggiore di persone".

Intanto sta per iniziare l'anno scolastico. "Dobbiamo essere molto prudenti e - afferma - fare il possibile per consentire" agli studenti "di tornare in classe in sicurezza". "Le evidenze attuali - conclude - suggeriscono che se vengono applicate adeguate misure di igiene, di distanziamento o di divisione degli alunni in gruppi, è poco probabile che le scuole siano fonte di infezione maggiore rispetto ad altri luoghi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto riporta l'Oms nei dati aggiornati al 28 agosto, lo Stato che ha fatto registrare il maggior incremento giornaliero di contagi è di nuovo l’India, con oltre 77mila casi. La metà delle nazioni più colpite si trova in Sud America (in Brasile i contagi totali sono 3.804.803 e i morti 119.504), tre sono in Europa. Primo fra tutti la Spagna (9.658 nuovi casi), che è sesta a livello mondiale, a seguire la Francia con oltre settemila casi. Gli Stati Uniti rimangono il primo Paese per numero di contagi e vittime.