Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 29 agosto 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 29 agosto 2021.

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, domenica 29 agosto 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute renderà noti dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, sabato 28 agosto, sono stati registrati 6.860 nuovi casi e 64 decessi, mentenendo il trend degli ultimo giorni. Intanto, da lunedì la Sicilia passerà in zona gialla, mentre da mercoledì 1 settembre entreranno in vigore le nuove regole sull'utilizzo del green pass a scuola e sui trasporti a lunga percorrenza.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di domenica 29 agosto 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 528 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Toscana, Si registrano 2 nuovi decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati oggi sono complessivamente 472 (12 in più rispetto a ieri, più 2,6%), 53 in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri, più 12,8%).

Oggi nel Lazio si registrano 349 nuovi casi positivi (-98), sono 105 casi in meno rispetto a domenica 22 agosto, 5 i decessi (+3), 441 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+1), 541 i guariti.