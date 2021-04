Coronavirus, il bollettino di oggi 29 aprile: i nuovi casi Covid e i cambi colore delle Regioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 29 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 29 aprile 2021 sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni in attesa della nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che domani potrà cambiare i colori delle fasce di rischio delle Regioni. Oggi lo stesso Speranza ha firmato un'ordinanza in cui si estendono le misure di divieto di ingresso, già previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri mercoledì 28 aprile registrava il superamento dei 120mila decessi correlati al Covid-19 con 344 vittime in un solo giorno. 13.385 i nuovi casi, 2.711 ricoverati in terapia intensiva e 19.860 nei normali reparti ospedalieri.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 29 aprile 2021

Nuovi casi: -- (ieri 13.385)

Casi testati: -- (ieri 108017)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 336.336) molecolari: -- (ieri 193646 di cui 12612 positivi pari al 6.51%) rapidi: -- (ieri 142690 di cui 770 positivi)

Attualmente positivi: -- (ieri 442.771)

Ricoverati: -- (ieri 19.860)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.711, 168 nuovi ingressi)

Deceduti dopo un tampone postivo: -- (ieri 120.256)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 3.994.894)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 3.431.867)

Vaccinati: 5.568.648 persone (18.886.925 dosi somministrate)

ovvero l'84.3% delle 15.612.480 dosi consegnate da Pfizer , delle 1.955.700 consegnate da Moderna e dei 4.662.580 vaccini AstraZeneca e 178.200 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 309.282 (di cui 86mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

5.568.648 persone (18.886.925 dosi somministrate) ovvero l'84.3% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 309.282 (di cui 86mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale. Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 29 aprile 2021 il seguente numero di dosi: 5.968.557 dosi a over 80; 2.740.827 a settantenni; 868.889 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 647.560 dosi gli ospiti delle Rsa, 2.747.459 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.213.418 a operatori sanitari e 880.849 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.155.495 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 319.753 a agenti delle forze dell'ordine. 344.118 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Di seguito le zone in area rossa*:

Sardegna: --

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Scuole aperte fino alla prima media. Le lezioni di seconda e terza media, licei, istituti tecnici si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Di seguito le zone in area arancione**:?

Valle d'Aosta : --

: -- Puglia : --

: -- Sicilia : --

: -- Basilicata : 170 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti (6), ricoveri (168)

: 170 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti (6), ricoveri (168) Calabria: --

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22, autocertificazione per uscire dal proprio comune. Scuole aperte, ma licei e istituti tecnici in Dad almeno al 50 per cento. Per bar e ristoranti asporto dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni. ono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Qui potete scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Le zone in area gialla***:

Piemonte : --. Percentuale di positività dei tamponi scende dal 9% a 8% e si riduce il numero dei focolai attivi, scende pressione su ospedali. L'Rt puntuale cresce a 0.78

: --. Percentuale di positività dei tamponi scende dal 9% a 8% e si riduce il numero dei focolai attivi, scende pressione su ospedali. L'Rt puntuale cresce a 0.78 Liguria : --

: -- ? Lombardia : --

: -- Trentino : --

: -- Alto Adige : 74 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: ti -4 (6), ricoveri -36 (80)

: 74 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: ti -4 (6), ricoveri -36 (80) Veneto : 935 nuovi casi e 17 decessi. Saldo ospedalizzati: -30

: 935 nuovi casi e 17 decessi. Saldo ospedalizzati: -30 Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Marche : --

: -- Toscana : 1052 nuovi casi

: 1052 nuovi casi Umbria : --

: -- Abruzzo : --

: -- Lazio : --

: -- Campania : --

: -- Molise: --

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto. Al chiuso dal 1 giugno e solo a pranzo. Sì a sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Piscine dal 15 maggio, palestre l'1 giugno. Riaprono musei, cinema, teatri e live club ma con limitazioni di spazio. Fino al 15 giugno un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone. Scuole aperte, superiori in presenza almeno al 70%.

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Dopo molte settimane, le terapie intensive occupate da pazienti Covid-19 tornano a essere il 30% di quelle complessivamente disponibili in Italia, ovvero al limite della cosiddetta soglia critica. Tale soglia risulta però ancora superata da 7 regioni: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Piemonte e Puglia.

Domani come ogni venerdì sarà il giorno dei cambi di colore per le Regioni, dopo la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni che analizzerà i dati settimanali e fornirà al ministro Speranza il report da cui le relative ordinanze. Pochi cambi previsti, dopo il pieno di regioni gialle la scorsa settimana.

Tornerà probabilmente in zona arancione la Sardegna, dopo tre settimane di rosso: negli ultimi 7 giorni i casi sono in calo del 16% e l'incidenza è a 108 casi per centomila abitanti.

Al contrario è la Val d'Aosta a rischiare di passare in zona rossa dalla fascia arancione a causa dei numeri preoccupanti soprattutto in termini di incidenza, 247 casi per centomila, a un soffio dalla soglia dei 250 che fa scattare il rosso in automatico.

Resterannno in arancione Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

La Puglia potrebbe passare da arancione a giallo: determinante il monitoraggio di oggi e domani per via dell'alta incidenza, ancora intorno a quota 224 casi ogni centomila abitanti.

Confermate, dopo una settimana di ulteriore seppur lenta discesa dei contagi, tutte le altre regioni in giallo: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, così come le province autonome di Trento e Bolzano.

Buone notizie sul fronte della campagna vaccinale. Circa 2,5 milioni le dosi di vaccini giungeranno oggi all’hub nazionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2 milioni di Vaxzevria (Astra Zeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson & Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni alle Regioni/Province autonome.

Come spiega il Commissario per l'emergenza Coronavirus, il generale Figliuolo, l’approvvigionamento odierno di 2,5 milioni di dosi, insieme a quello di 2,2 milioni di Pfizer avvenuto il 27 aprile, permetterà alle Regioni/Province autonome di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale nazionale.