Coronavirus, il bollettino di martedì 29 giugno 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, martedì 29 giugno 2021. Nel pomeriggio, poco dopo le 17, il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui nuovi casi di Covid 19, i decessi, i pazienti guariti e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, lunedì 28 giugno 2021, sono stati registrati 389 nuovi casi e 28 decessi. Intanto, mentre la variante Delta continua a destare preoccupazione, dal 28 giugno l'Italia è diventata interamente zona bianca, con il conseguente addio, almeno per il momento, all'obbligo di indossare le mascherine all'aperto.

Coronavirus, il bollettino di martedì 29 giugno 2021

''Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 34''. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

In Toscana sono 18 i nuovi casi di contagio da Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il numero totale a 244.237 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.401 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.976 tamponi molecolari e 6.433 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,1% è risultato positivo. Sono invece 4.626 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui lo 0,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.972, -6,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 126 (4 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 76,5 anni.

Risalgono, rispetto a ieri, i nuovi casi di covid 19 oggi, in Puglia, a fronte di una notevole crescita dei test. Tornano i decessi ma in modo per fortuna limitato, dopo due giorni che non se ne erano verificati. Crescono in modo contenuto i guariti e pertanto anche gli attuali positivi flettono in modo non sensibile. I pazienti ricoverati scendono a meno di 150. Come si osserva dal bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, su 8.323 test per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 59 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i contagi erano 9 su 4.256 tamponi.

In Basilicata sono 7 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 642 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 99. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (-5) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 676 (-97). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.642 dosi.

Sono 30 (di età compresa tra 1 e 89 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 74792. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71380 dimessi/guariti (+123 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Sono 57.219 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 11 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.378.824 tamponi, per un incremento complessivo di 2.680 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.491 in tutto).

