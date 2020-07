Coronavirus, il bollettino di oggi: Lazio, 16 nuovi casi "d'importazione"

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 29 luglio 2020. Tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese verranno comunicati dopo le ore 17 dal ministero della Salute. Nel nuovo bollettino verranno aggiornati i dati sui nuovi casi, i decessi, i pazienti ricoverati e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre nel corso del pomeriggio arriveranno i numeri dalle singole regioni.

Mentre l'Italia sembra aver superato la fase peggiore, rimane preoccupante la situazione all'estero, sia in Europa che negli Stati Uniti. Intanto il Senato ha approvato la proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre, mentre prosegue il dibattito tra gli esperti sul virus, tra una minoranza che sostiene sia ''morto'' e chi invece predica prudenza. Sul fronte dei vaccini proseguono le ricerche: su oltre 200 candidati ce ne sono quattro che sembrano avere tutte le carte in regola per arrivare al traguardo.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 29 luglio 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati regione per regione

Oggi nel Lazio "registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi, 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre dalla Spagna, due dalla Romania, due dall'India e uno dall'Afghanistan". Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, segnalando "tre casi legati a screening in fase di pre-ospedalizzazione". Ad oggi "il totale dei casi di importazione a Roma proviene da ben 30 Paesi - rileva D'Amato - e quelli a maggior incidenza sono il Bangladesh l'India, il Pakistan e la Romania". In dettaglio, nella Asl Roma 1 sono cinque i casi nelle ultime 24h "e di questi uno riguarda una donna di rientro dalla Romania per la quale è stato effettuato il contact tracing internazionale, poi c'è il caso di un uomo in accesso al pronto soccorso e quello di un uomo con link familiare ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 - continua l'assessore - sono 17 i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi otto riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testate al drive-in, poi c'è una donna di rientro dalla Romania, un uomo di nazionalità afgana con un link ad un caso già noto e isolato e tre casi con link familiare ad una bambina ricoverata nei giorni scorsi al Bambino Gesù di Palidoro". Nella Asl Roma 3 "sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e uno di questi riguarda un caso con link ad un cluster familiare già noto e isolato. Nella Asl Roma 4 - prosegue D'Amato - dei due nuovi casi uno riguarda un uomo in fase di pre-ospedalizzazione e l'altro un uomo con link ad un cluster familiare già noto e isolato. Nella Asl Roma 5 si registrano quattro nuovi casi nelle ultime 24h e tre di questi hanno un link familiare con un caso di rientro dalla Spagna; c'è poi un uomo identificato in fase di pre-ospedalizzazione al San Giovanni". Nella Asl Roma 6 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h: si tratta di due uomini di nazionalità indiana con un link ad un caso di rientro da India già isolato. "Infine per quanto riguarda le province si segnala un nuovo caso nelle ultime 24h e riguarda la Asl di Latina: si tratta di una donna individuata in fase di pre-ricovero ospedaliero", conclude D'Amato.

Nelle Marche i nuovi casi sono 17, di cui: 11 casi in provincia di Pesaro Urbino (9 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, uno già in isolamento per contatto con caso positivo e uno individuato in seguito a tampone per accesso a prestazione sanitaria); 3 casi in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per contatto con caso accertato e un accesso a prestazione sanitaria); 3 casi in provincia di Ascoli Piceno (già in isolamento perché contatti di casi accertati).

In Toscana sono 10.458 i casi di positività al coronavirus, 17 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). 6 dei nuovi casi odierni sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nel territorio del Mugello due giorni fa. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l'85,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 418.307, 3.843 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 380, +4,7% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.275 i casi complessivi ad oggi a Firenze (12 in più rispetto a ieri), 556 a Prato, 756 a Pistoia (1 in più), 1.056 a Massa, 1.381 a Lucca (1 in più), 948 a Pisa (2 in più), 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 430 a Siena (1 in più), 408 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. 13 in più quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 3 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est.

Ci sono ancora due nuovi casi di Covid -19 in Sardegna, uno a Nuoro - un residente nell'Isola rientrato dalla Spagna - e il secondo nel Sud Sardegna, scoperto in ospedale dove si è recato, asintomatico, per accertamenti e ora in isolamento domiciliare. In tutto salgono ora 1.394 i casi di positività accertati dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 105.003 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3, nessuno in terapia intensiva, mentre 20 sono le persone in isolamento domiciliare e 1.237. Sul territorio, dei 1.394 casi positivi complessivamente accertati, 261 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 106 (+1) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 83 (+1) a Nuoro, 883 a Sassari.

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3373 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità precisando che 14 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 94 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2792 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2775 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 109, con un aumento di 2 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 126445 test. Del totale dei casi positivi, 256 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 840 in provincia di Chieti (+3 rispetto a ieri), 1613 in provincia di Pescara (+1 rispetto a ieri), 635 in provincia di Teramo, 27 fuori regione, mentre per 2 casi (+1 rispetto a ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono stati registrati 10 nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia su 2454 test: 1 in provincia di Bari; 2 in provincia di Foggia; 7 in provincia di Lecce. Non si sono verificati decessi. Ieri i test erano 2772 con quattro nuovi contagi e nessun decesso. Non volge al bello il bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. E' il secondo giorno consecutivo senza decessi, che complessivamente rimangono 551. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 235701 test. Sono 3963 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ieri) e 92 i casi attualmente positivi (+10), dei quali 17 ricoverati (+2) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4606 così suddivisi: 1.503 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 671 nella provincia di Brindisi; 1185 nella provincia di Foggia; 554 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Secondo giorno senza nuovi contagi in Basilicata dopo i numerosi casi di importazione del virus riguardanti cittadini lucani provenienti da altre regioni o stranieri arrivati in Basilicata dall'estero. Ieri sono stati esaminati 258 tamponi, tutti negativi. I dati del bollettino della task force regionale riguardano solo ed esclusivamente i lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata: i casi Covid lucani sono 2, in isolamento domiciliare, mentre le persone guarite sono 373 e quelle decedute 28. Vengono conteggiati a parte gli stranieri contagiati presenti nella regione lucana. Dopo il trasferimento di 11 migranti bengalesi all'ospedale militare Celio di Roma, nelle strutture di accoglienza di Matera e Irsina (Matera) sono ancora presenti 28 migranti positivi al coronavirus tra i quali un minorenne. Inoltre due donne moldave, rientrate all'inizio di luglio dal loro Paese, sono ricoverate a Potenza nel reparto di malattie infettive mentre altri quattro stranieri sono in isolamento domiciliare. Nel bollettino, infine, non vengono conteggiati due lucani, in quarantena obbligatoria in Basilicata, con tampone effettuato rispettivamente in Emilia Romagna e in Puglia. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati esaminati 46.540 tamponi, di cui 45.973 risultati negativi. Immutato il tasso di positività rispetto al numero dei tamponi effettuati (1%). Scende al 6,2% il tasso di letalità, uno dei più bassi in Italia: fanno meglio solo Molise (4,9%) e Umbria (5,5%).

