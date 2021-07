Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 29 luglio 2021: i casi Covid regione per regione

Coronavirus, intorno alle 17 l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia con i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi 29 luglio 2021. Ieri sono stati registrati 5.696 nuovi casi e 15 decessi.

Dopo quindici settimane di calo, sono tornate a salire le vittime, come rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe: i decessi nell'ultima settimana sono stati 111, ossia il 46% in più rispetto alle 76 della settimana precedente. "Di fatto siamo entrati nella quarta ondata", dicono dalla Fondazione. Sempre su base settimane tornati a salire anche i nuovi casi (+64,8%), i ricoveri con sintomi (+34,9%) e le terapie intensive (+14,5%). In tutte le Regioni - eccetto il Molise - si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 Province l'incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti, in tre addirittura si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti, ovvero Caltanissetta (272), Cagliari (257) e Ragusa (193). "Il virus circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati - dice Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - i nuovi casi settimanali sono sottostimati dall'insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso sempre più difficile dall'aumento dei positivi".

Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 29 luglio 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 29 luglio 2021 e la tabella della Protezione Civile.

I casi di coronavirus regione per regione

In Veneto nelle ultime 24 di registrano 737 nuovi positivi e 7 vittime, secondo il bollettino della Regione. Gli attualmente positivi salgono a 11.165 e 11.641 sono i decessi totali dall’inizio della pandemia. Dati positivi dai ricoveri ospedalieri: oggi sono 147 (-28) i posti occupati da malati Covid nei normali reparti medici, 18 (-1), quelli nelle terapie intensive.

Sono 748 i nuovi casi di coronavirus in Toscana oggi, secondo i dati del bollettino della regione anticipato sui social dal presidente Eugenio Giani: “I nuovi casi registrati in Toscana sono 748 su 13.518 test di cui 8.656 tamponi molecolari e 4.862 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,53% (10,9% sulle prime diagnosi)”. I vaccini attualmente somministrati sono 3.978.846.

I nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo registrati oggi sono 67, risultati da 4.863 test eseguiti (2.583 tamponi molecolari e 2.280 test antigenici), che portano il totale dei contagi, da inizio emergenza, a 76.012 (il totale risulta inferiore, in quanto è stato eliminato un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato). Non si registrano nuovi decessi e il bilancio dei pazienti deceduti è fermo a 2.514.

In Puglia oggi sono stati registrati 151 casi su 11.363, con una incidenza dell'1,3%. I nuovi positivi sono 42 nella provincia Bat, 32 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Taranto, 13 residenti fuori regione.

Sono 36 i nuovi positivi in Basilicata (27 residenti, 7 domiciliati e 2 di fuori regione). Sono emersi ieri, a seguito del processamento di 586 tamponi molecolari. Nella stessa giornata sono state registrate 11 guarigioni tutti residenti in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale.