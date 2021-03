Coronavirus, il bollettino di oggi 29 marzo 2021: i nuovi casi Covid e i contagi regione per regione

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 29 marzo 2021

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 29 marzo 2021. Dopo le 17 il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, domenica 28 marzo, i nuovi casi sono scesi sotto quota 20mila (19.611), con 297 morti, un trend in calo rispetto ai giorni precedenti. Mentre il governo Draghi lavora al prossimo decreto, quello relativo alle regole post-Pasqua, il mondo scientifico si interroga sulle origini del coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di lunedì 29 marzo 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 232 (37 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione).

In Basilicata sono 35 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (33 sono residenti) su un totale di 410 tamponi molecolari e sono 3 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Latronico, Potenza e Senise. I lucani guariti o negativizzati sono 51. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.551 (-21), di cui 4.371 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.715 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 425 quelle decedute.

Coronavirus, le ultime notizie