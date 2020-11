Coronavirus, il bollettino di oggi 29 novembre: i nuovi casi da tutte le regioni, la mappa del contagio

Il nuovo bollettino con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia dal ministero della Salute di oggi domenica 29 novembre 2020. I contagi, i decessi, i ricoveri in terapia intensiva, il numero dei tamponi: il virus sta rallentando

Coronavirus, ecco il bollettino Covid di oggi, domenica 29 novembre 2020. Nel pomeriggio il dato nazionale del Ministero della Salute, a stanno già confluendo i dati da tutte le Regioni. L'ultimo bollettino, quello di ieri, parla di 26.323 contagiati, 686 morti e 24.214 guariti. Continuano a calare i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Meno pressione sulle strutture sanitarie.

Ci sono vari segnali incoraggianti: basti pensare che negli ultimi 7 giorni abbiamo avuto in media 26286 nuovi positivi al giorno, ossia -7426 casi al giorno rispetto ai 7 giorni precedenti (ieri era -6575). Nello stesso arco di tempo la variazione media del numero di pazienti ricoverati in reparto è stata pari a -109 pazienti al giorno (era +381 nei sette giorni precedenti). Oggi in Veneto 2.617 i positivi, 518 nelle Marche.

Coronavirus, bollettino oggi domenica 29 novembre 2020​​

Bollettino oggi domenica 29 novembre: qualche minuto prima delle 17 come sempre il dato nazionale qui su Today sui numeri del coronavirus. Intanto arrivano i numeri dalle regioni.

Nuovi casi: ieri 26.323

Guariti: ieri 24.214

Decessi: ieri 686

Totale casi: a ieri 1.564.532

Ricoverati: ieri 33299 (-385)

Terapie intensive: ieri 3762 (-20)

In isolamento: ieri 752247(+1820)

​Coronavirus, il bollettino di oggi 29 novembre dalle Regioni

Sono 2.617 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale dei contagiati da inizio pandemia a 143.589. Attualmente sono positive 79.711 persone. I deceduti salgono di 33 unità, portando il totale a 3.677.

518 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 1.921 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi, Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione Marche: complessivamente sono stati testati 3.451 tamponi, compresi anche 1.530 nel percorso guariti. La provincia di Pesaro Urbino è quella con più casi con 147, seguita da Macerata con 122, Ancona con 97, Ascoli Piceno con 70, Fermo con 56, oltre a 16 da fuori regione.

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "238 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Sono 39 i pazienti ricoverati in terapia intensiva". Lo sottolinea il bollettino di oggi "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1.355".

Il coronavirus frena in Italia. Purtroppo il numero dei decessi resta ancora alto, in attesa di una discesa più marcata nei prossimi giorni.

Decessi tra lunedì e sabato



- questa settimana: 4.540

- scorsa settimana: 4.032

- due settimane fa: 3.289

- tre settimane fa: 2.237

- quattro settimane fa: 1.280



Variazione rispetto alla media delle ultime quattro settimane

- decessi: +68 % November 28, 2020

Articolo in aggiornamento costante