Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre 2020: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 29 ottobre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 29 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 276mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 28 ottobre registrava 24.991 nuovi casi di cui oltre 7mila solo in Lombardia. 205 i morti nelle ultime 24 ore. Otto le regioni che avevano registrato più di mille nuovi contagi: oltre alla Lombardia capofila, seguivano Campania con 2.761 casi, Piemonte con 2.458, Lazio 1.993, Toscana 1.823, Veneto 1.526, Emilia-Romagna 1.413 e Liguria 1.127.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 24.991)

Casi testati: -- (ieri 121.820)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 198.952)

Attualmente positivi: -- (ieri 276.457)

Deceduti: -- (ieri 37.905, +205)

Ricoverati: -- (ieri 14.981, +1026)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 1.536, + 125)

Totale casi positivi: -- (ieri 589.766)

Dimessi/Guariti: -- (ieri 275.404)

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Anche oggi brutti dati dal Veneto dove si contano 16 decessi nelle ultime 24 ore a causa del Covid mentre sono più di 2 mila i nuovi casi positivi, 57 i nuovi ricoveri negli ospedali, per un totale di 859; sono 8 i nuovi pazienti ricoverati nelle terapie intensive, per un totale di 102 ricoverati; 17 mila le persone in isolamento domiciliare.

In Toscana oggi si contano 1.966 nuovi casi su 9.904 i soggetti testati. Gli attualmente positivi sono oggi 23.970, +7,2% rispetto a ieri. I ricoverati aumentano di altri 106 e portano il numero complessivo sopra quota mille, per la precisione a 1.093: di questi 137 sono i pazienti in terapia intensiva, + 7 rispetto a ieri. Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi - 7 uomini e 6 donne con un'età media di 84,4 anni - che portano a 1.310 il totale dei pazienti morti. Complessivamente, 22.877 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.504 in più rispetto a ieri, più 7%).

++ sezione aggiornata alle ore 14:00, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige si contano 298 nuovi casi su 2.566 tamponi esaminati. Purtroppo si contano due decessi e aumentano anche i pazienti covid ricoverati negli ospedali che oggi sono oltre 200: 133 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 60 in strutture private convenzionate e 15 in terapia intensiva. Forte crescita di persone in isolamento domiciliare che al momento sono 7.313, oltre 600 in più di ieri.

Nelle Marche si registrano 686 nuovi casi su 2.372 test.

In Umbria si registrano 694 nuovi casi e 5 decessi. In terapia intensiva si trovano ricoverate 41 persone, +4 mentre nei reparti ordinari i pazienti covid sono 301, +5. Secondo l'ultimo monitoraggio sono passati da 22 a 41, con un aumento di 19 unità pari all'86,36%, i ricoveri in rianimazione di malati Covid negli ospedali dell'Umbria nella settimana tra il 21 e il 28 ottobre. Il totale ricoveri è cresciuto da 193 a 301, più 108 (più 55,96%). Sempre su base settimanale i casi positivi hanno fatto registrare un +53,02%, ora 8.967, e gli attualmente positivi più 70,26%, 5.576, a fronte di un più 31,51% dei guariti, ora 3.272. I decessi sono passati da 97 a 119, più 22, ma l'indice di letalità è sceso da 1,66 a 1,33. Le persone in isolamento totale sono passate da 4.541 a 7.505, più 65,27%, e i soggetti in quello contumaciale da 3.082 a 5.275, più 71,16%. In aumento del 9,22% anche i tamponi analizzati, ora 290.964.

In Basilicata si registrano 106 nuovi casi su 1.004 test. Di questi, 20 riguardano cittadini residenti e in isolamento in altre regioni (17 pugliesi, un campano, un calabrese e un toscano). Degli 86 positivi lucani, 22 sono di Genzano - dove i contagi superano le 66 persone -, 16 di Potenza, 8 di Matera, 6 di Melfi; i restanti sono sparsi in diversi comuni lucani. Nella stessa giornata sono guarite 14 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 1.145, di cui 1.064 in isolamento domiciliare. Si avvicina dunque la soglia di allarme dei 1.200 contagi annunciata dal presidente della Regione Vito Bardi in conferenza stampa la scorsa settima. Sono 81 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 23 pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive, 2 in terapia intensiva, 20 in pneumologia e uno in medicina d'urgenza dell'ospedale San Carlo; a Matera 27 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 5 in terapia intensiva e 3 in pneumologia dell'ospedale Madonna delle Grazie. A oggi si contano 47 decessi, 605 guariti e 100.470 tamponi analizzati, di cui 98.220 risultati negativi

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE conferma l’incremento esponenziale dei contagi: nella settimana 21/27 ottobre è netto l'incremento del rapporto positivi/casi testati (18% vs 10,9%). Si rileva un costante aumento dei pazienti ricoverati con sintomi (13.955 vs 8.454) e in terapia intensiva (1.411 vs 870) mentre sono più che raddoppiati i decessi (995 vs 459).

Secondo Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, i dati documentano il crollo definitivo della strategia di contenimento dell'epidemia tramite contact tracing: "In alcune aree del Paese non è più procrastinabile il lockdown totale per arginare il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali".

Il dato più preoccupante viene dagli ospedali: come spiega la fondazione Gimbe superando il limite del 30% dei posti letto occupati da pazienti COVID-19, dopo la cancellazione di interventi chirurgici programmati e prestazioni sanitarie differibili, si assisterà inevitabilmente all’incremento della mortalità, non solo COVID-19 correlata.

"Senza immediate chiusure in tutte le zone più a rischio, serviranno a breve almeno 4 settimane di lockdown nazionale per abbattere la curva dei contagi e permettere di assistere i pazienti in ospedale, al fine di evitare una catastrofe sanitaria peggiore della prima ondata. Perché questa volta - conclude Cartabellotta - oltre al dilagare dei contagi anche nelle regioni del Sud, meno attrezzate dal punto di vista sanitario, abbiamo davanti quasi 5 mesi di stagione invernale con l’influenza in arrivo".

L'effetto delle misure di contenimento sull'indice Rt in una elaborazione Gimbe da studio Lancet

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.