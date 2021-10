Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 29 ottobre 2021: i dati dalla regioni

Attesa per il bollettino coronavirus di oggi, venerdì 29 ottobre 2021, con i numeri della Protezione civile e del ministero della Salute su nuovi contagi, decessi e ricoveri in Italia legati a Covid-19. Ieri sono stati registrati 4.866 nuovi casi e 50 morti.

In Italia l'indice di contagio è in risalita, come emerge dal report diffuso dall'Istituto superiore di sanità (Iss) sul monitoraggio della Cabina di regia: nel periodo dal 6 al 19 ottobre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,83-1,16), "appena al di sotto della soglia epidemica e in aumento rispetto alla settimana precedente (quando il valore era 0,86)". In Italia è anche "in risalita l'incidenza settimanale" di Sars-CoV-2 a livello nazionale e si attesta a quota "46 casi per 100.000 abitanti (sul periodo 22-28 ottobre)" contro il precedente dato di "34 per 100.000 abitanti (15-21 ottobre)".

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 29 ottobre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

di cui in Terapia Intensiva:

di cui in Terapia Intensiva: Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione

In Veneto 523 nuovi casi di contagio, per un totale da inizio epidemia di 479.540, e due nuovi decessi, che portano il totale delle vittime a 10.215. Stabile la situazione clinica, con 207 ricoveri in area non critica (+4) e 36 (-1) in terapia intensiva.

In Toscana si registrano oggi 376 nuovi contagi da coronavirus e altri tre morti. Gli attualmente positivi sono oggi 5.490, +4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 258 (7 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un'età media di 90 anni.

In Umbria il bollettino regionale segnala 73 nuovi casi e nessun nuovo decesso. Ad oggi sono 41 (-1 rispetto al 28 ottobre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (dato invariato) in terapia intensiva, e 1.033 (+47) gli isolamenti contumaciali.

In Basilicata i nuovi contagi sono 34 in più rispetto a ieri (su 639 tamponi effettuati) e non si registrano nuovi decessi. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 826 (+15).

In Puglia 233 nuovi contagi e nessun decesso. I nuovi casi di positività su 19.608 test giornalieri. Sono 2.843 le persone attualmente positive in Puglia, 132 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 272.529 i casi totali registrati nella Regione, 4.154.438 i test eseguiti, 262.854 le persone guarite, 6.832 le persone decedute.