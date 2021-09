Coronavirus, il bollettino di oggi 29 settembre 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Attesa per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi mercoledì 29 agosto 2021. Ieri i nuovi casi segnalati sono stati 2.985 su 338.425 tamponi (molecolari e antigenici) e 65 decessi.

"L'obiettivo che il governo si è dato di vaccinare l'80% della popolazione sopra ai 12 anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l'83% degli italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6% è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo - si legge nella nota di aggiornamento al Def - A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta, più contagiosa. Tuttavia, a settembre la 'quarta ondata' dell'epidemia ha rallentato, e gli ultimi dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti".

Forse non servirà una terza dose per tutti. A margine di un evento a Genova, il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha infatti affermato: "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose".

Coronavirus, il bollettino di oggi 29 settembre 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 29 settembre 2021:

Coronavirus, il bollettino dalle regioni di oggi 29 settembre 2021

In Alto Adige 67 nuovi casi registrati su 5.484 tamponi processati nella giornata di ieri. Non si registra oggi nessun decesso. Resta stabile il numero di pazienti Covid ricoverati in ospedale: 26 nei normali reparti e 8 in terapia intensiva.

In Toscana oggi si registrano 248 nuovi casi in più rispetto a ieri (241 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico): si tratta dello 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 267.816 (95% dei casi totali).

I nuovi contagi in Abruzzo oggi sono 74, di età compresa tra i 2 e i 91 anni su 2.997 tamponi molecolari e 4.375 test antigenici. Non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.798 (-33 rispetto a ieri). Sono 58 (-3 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.732 (-33 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Basilicata, su 1.109 tamponi molecolari processati, 77 nuovi casi di positività. Nella stessa giornata si sono avute 34 guarigioni, di cui 33 relative a residenti in regione, fa sapere la task force regionale.

In Puglia i nuovi contagi da coronavirus sono 152. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.230 tamponi. In provincia di Bari 77 contagi, in quella di Lecce altri 40. Le persone attualmente positive sono 2.643. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 147. In terapia intensiva, invece, 16 malati.