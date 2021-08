Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 3 agosto: 4.845 nuovi casi e 27 morti. Ecco i nuovi casi e i focolai regione per regione

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 3 agosto 2021 registra 4.845 nuovi casi su 209.719 test e 27 morti. Sono 126 posti in più occupati in ospedale nei reparti covid. Picco di casi in Sicilia ( 809 ) ma anche in Veneto e Lombardia. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 2 agosto registrava 3.190 casi su 83.223 test, 20 i decessi con oltre 116 ricoveri in più in area medica e 19 in terapia intensiva. La Sardegna è la regione con la maggior crescita di terapie intensive occupate da pazienti Covid, ad un passo dal limite della zona gialla.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 3 agosto 2021

Nuovi casi: 4.845, ieri 3.190

Tamponi (diagnostici e di controllo): 209.719, ieri 83.223

Attualmente positivi: 94.216, ieri 93.017

Ricoverati: 2.196, ieri 2.070 (+126)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 258 di cui 26 nuovi, (+9)

Deceduti dopo un tampone positivo: 128.115, ieri 128.088 (+20)

Dimessi/Guariti: 4.141.043

Vaccinati: 32.865.101 persone pari al 60.8% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 425mila dosi, di cui 134mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 3 agosto 2021 il 90% degli over 80, il 85% dei settantenni, e il 77% dei sessantenni, il 69% dei cinquantenni, il 56% dei quarantenni, il 43% dei trentenni e il 39% dei ventenni e il 17% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d'Aosta : 28 nuovi casi e nessun decesso. Degli 83 positivi solo 3 sono ricoverati in ospedale

: 28 nuovi casi e nessun decesso. Degli 83 positivi solo 3 sono ricoverati in ospedale Piemonte : 194 nuovi casi e un decesso dopo venti giorni. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (7), ricoveri -1 (80)

: 194 nuovi casi e un decesso dopo venti giorni. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (7), ricoveri -1 (80) Liguria : 81 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (12), ricoveri +1 (33)

: 81 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (12), ricoveri +1 (33) Lombardia : 586 nuovi casi (190 a Milano) e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (32), ricoveri +27 (237)

: 586 nuovi casi (190 a Milano) e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (32), ricoveri +27 (237) Trentino : 24 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (8)

: 24 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (8) Alto Adige : 38 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (2), ricoveri +1 (8)

: 38 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (2), ricoveri +1 (8) Veneto : 663 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (16), ricoveri +16 (125)

: 663 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (16), ricoveri +16 (125) Friuli Venezia Giulia : 94 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (4), ricoveri +3 (22). Il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni

: 94 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (4), ricoveri +3 (22). Il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni Emilia Romagna : 365 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (22), ricoveri +8 (247).

: 365 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (22), ricoveri +8 (247). Marche : 125 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +3 ieri, Ti (6), ricoveri (29)

: 125 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +3 ieri, Ti (6), ricoveri (29) Toscana : 326 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (23), ricoveri +14 (193)

: 326 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (23), ricoveri +14 (193) Umbria : 75 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -2 (19)

: 75 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -2 (19) Abruzzo : 54 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +4 (42)

: 54 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +4 (42) Lazio : 421 nuovi casi (205 a Roma) e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (50), ricoveri +36 (357). Dati a rilento o parziali dopo l'attacco hacker al CED regionale.

: 421 nuovi casi (205 a Roma) e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (50), ricoveri +36 (357). Dati a rilento o parziali dopo l'attacco hacker al CED regionale. Molise : 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +1 (1)

: 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +1 (1) Puglia : 213 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: +2 (94). Ieri Ti (9), ricoveri (75)

: 213 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: +2 (94). Ieri Ti (9), ricoveri (75) Campania : 361 nuovi casi e 2 decessi (+2 da riconteggi). Saldo ospedalizzati: Ti +1 (11), ricoveri -2 (223)

: 361 nuovi casi e 2 decessi (+2 da riconteggi). Saldo ospedalizzati: Ti +1 (11), ricoveri -2 (223) Basilicata : 67 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri stabili (20)

: 67 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri stabili (20) Calabria : 123 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (5), ricoveri -5 (71)

: 123 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (5), ricoveri -5 (71) Sicilia : 809 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (32), ricoveri +18 (338)

: 809 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (32), ricoveri +18 (338) Sardegna: 210 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (19), ricoveri +3 (80). 130 in isolameto dopo una festa a Seulo con un positivo

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass sarà necessario per accedere a molti luoghi pubblici. Ma ci vorranno ancora un paio di giorni prima del varo del nuovo decreto Covid che introdurrà anche nuove misure sull'utilizzo del green pass per scuola e trasporti. La riunione della cabina di regia e quella del Consiglio dei ministri, infatti, non si terranno prima di giovedì. Giovedì alle 11 il ministro del Lavoro Andrea Orlando, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, ha convocato un tavolo con le parti sociali sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni. In settima la decisione sull'obbligo vaccinale

Come va la pandemia

Altissimo l'allarme in Giappone e in particolare a Tokyo: sono 3.709 i nuovi contagi da coronavirus confermati nell'arco di 24 ore nella città delle Olimpiadi, ben 861 in più rispetto allo scorso martedì. I dati ufficiali parlano anche di altri sette decessi per complicanze riconducibili al Covid-19. Fino al 31 agosto a Tokyo e in altre prefetture è in vigore lo "stato emergenza" dovuto alla pandemia di coronavirus. Ristoranti e bar restano aperti, ma non possono servire alcolici ed è stata imposta una chiusura anticipata. Non manca chi crede che le misure non siano più sufficienti per evitare il sovraccarico del sistema sanitario. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, è tornata a chiedere agli abitanti della città di stare a casa. La variante Delta del coronavirus, ha detto, è un "nemico molto forte".