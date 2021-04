Coronavirus, il bollettino di oggi 3 aprile 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 3 aprile 2021

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 3 aprile 2021. Dopo le 17 il ministero della Salute pubblicherà i numeri aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Conosceremo così i dati aggiornati sui contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati sul territorio italiano nelle ultime 24 ore.

Nel bollettino di ieri, venerdì 2 aprile 2021, sono stati registrati 21.932 nuovi casi e 481 morti. Intanto da oggi, sabato 3 aprile, fino a lunedì 5 aprile, tutta l'Italia è in zona rossa, con regole stringenti soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti. Da lunedì 6 aprile, invece,Veneto, Marche e la Provincia autonoma di Trento passeranno dalla zona rossa a quella arancione, come previsto dall'ultima ordinanza del ministro Speranza.

+notizia in aggiornamento+

In Toscana sono 1.473 i positivi in più rispetto a ieri (1.434 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia sono 200.118 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.473 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

Sono 46.655 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 328 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.023.789 tamponi, per un incremento complessivo di 4.647 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.241 in tutto). Sono invece 255 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 38 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.996. I guariti sono complessivamente 30.113 (+69), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 46.655 casi positivi complessivamente accertati, 11.774 (+87) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.208 (+32) nel Sud Sardegna, 3.952 (+28) a Oristano, 9.199 (+61) a Nuoro, 14.522 (+120) a Sassari.

In Basilicata sono 99 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (93 sono residenti) su un totale di 1.693 tamponi molecolari e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Pietrapertosa e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 60. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.735 (+31), di cui 4.548 in isolamento domiciliare. Sono 14.214 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 436 quelle decedute.

