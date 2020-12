Coronavirus, il bollettino di oggi 3 dicembre 2020: Toscana arancione da domenica, ecco i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 3 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì dicembre 2020 sarà pubblicato intorno alle ore 17:00.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 2 dicembre confermava un nuovo calo dell'epidemia: sono 761.230 gli attualmente positivi al virus Sars-Cov-2. Purtroppo si segnalavano 684 decessi e 20.709 nuovi casi di Covid-19, con il rapporto tamponi/positivi più basso dal 23 ottobre. 38.740 le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore. Significativo il decremento dei posti letto occupati in ospedale, 47 in meno in terapia intensiva, oltre 700 in due giorni nelle aree non critiche

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 3 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 20.709)

Casi testati: -- (ieri 95.599)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 207.143)

Attualmente positivi: -- (ieri 761.230)

Ricoverati: -- (ieri 32.454, -357)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.616, -47)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.641.610)

Deceduti: -- (ieri 57.045, 684 morti registrati nelle 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 823.335)

articolo aggiornato alle ore 14:00 clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta :

: Alto Adige : 374 nuovi casi su 617 testati (2719 tamponi). 16 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +12

: 374 nuovi casi su 617 testati (2719 tamponi). 16 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +12 Toscana : 929 nuovi casi su 14.469 tamponi. Il governatore Giani ha annunciato che la regione sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entrerà in fascia arancione.

: 929 nuovi casi su 14.469 tamponi. Il governatore Giani ha annunciato che la regione sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entrerà in fascia arancione. Campania :

: Abruzzo:

Di seguito le altre regioni.

Le zone arancioni

Piemonte :

: Lombardia:

Friuli Venezia Giulia :

: Emilia Romagna :

: Marche : 476 nuovi casi su 1662 testati e 959 rapidi (4137 tamponi )

: 476 nuovi casi su 1662 testati e 959 rapidi (4137 tamponi ) Umbria : 286 nuovi casi su 3508 tamponi. 15 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -8, ricoveri +3.

: 286 nuovi casi su 3508 tamponi. 15 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -8, ricoveri +3. Puglia :

: Basilicata : 142 nuovi casi su 1700 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri +3.

: 142 nuovi casi su 1700 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri +3. Calabria:

Restano zone gialle :

Liguria :

: Trentino :

: Veneto : 3581 nuovi casi su 17857 test. 95 i decessi. Saldo ospedalizzati covid: t.i -1, ricoveri -18 (negativi, t.i -3, ricoveri -4).

: 3581 nuovi casi su 17857 test. 95 i decessi. Saldo ospedalizzati covid: t.i -1, ricoveri -18 (negativi, t.i -3, ricoveri -4). Lazio :

: Molise : 53 nuovi casi su 608 testati (743 tamponi). Nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri =

: 53 nuovi casi su 608 testati (743 tamponi). Nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri = Sicilia :

: Sardegna:

Coronavirus, le ultime notizie

La metà delle persone ricoverate in terapia intensiva ha meno di 70 anni: lo si evince dai dati pubblicati dal Cts che ha monitorato le terapie intensive.

Quello seguente è invece il dato delle occupazioni dei posti letto regione per regione: ancora tutte le Regioni sono oltre la soglia critica per le terapie intensive.