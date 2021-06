Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 3 giugno: nuovi casi e decessi, i numeri regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 3 giugno 2021. I nuovi casi, i morti e i numeri dei ricoveri (ordinari e terapie intensive) e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, ecco il bollettino di oggi giovedì 3 giugno 2021: continuano a scendere i ricoverati, ormai ben al di sotto di quota 1.000 il numero delle persone che lottano nei reparti di terapia intensiva in tutta Italia. Continua in maniera consistente la discesa della curva degli attualmente positivi, poco sopra i 200mila. Sul fronte vaccini, il 20.9% della popolazione è stato completamente vaccinato mentre il 18.6% è in attesa di seconda dose. Gli over 60 vaccinati con almeno una dose sono il 79.7%. Nell'attesa dei numeri nazionali, tutti i dati su nuovi casi, decessi, ricoveri e guariti che confluisconi dalle Regioni.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 3 giugno 2021

Il bollettino Covid di oggi 3 giugno 2021 sarà reso noto come sempre poco prima delle 17:

Nuovi casi: ieri 2.897

Casi testati: ieri 65900

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 226.272 molecolari: ieri 120026 di cui 2705 positivi pari al 2.25% rapidi: ieri 106246 di cui 191 positivi

Attualmente positivi: ieri 210.050

Ricoverati: ieri 5.858

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 933

Deceduti dopo un tampone postivo: ieri 126.283

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: ieri 4.223.200

Totale Dimessi/Guariti: ieri 3.886.867

Coronavirus, bollettino di oggi 3 giugno 2021: tutte le regioni

I numeri da tutte le Regioni:

Sono 69 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati al momento allo Spallanzani di Roma. Di questi 11 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva.

In Puglia, su 2.931 test analizzati, 44 casi positivi, per una incidenza dell'1,5%, dimezzata rispetto a quella degli ultimi giorni. Oggi, inoltre, sono stati registrati 9 decessi.

35 i nuovi contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, quasi la metà dei quali in provincia di Ancona. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 1.013 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi (405 tamponi molecolari e 15 nello screening con percorso antigenico) e 593 nel percorso guariti. Dei 35 casi odierni due sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi salgono a 21.153, 15 ad Ancona (32.932), 12 a Pesaro Urbino (23.259), uno a Fermo (10.193), quattro ad Ascoli Piceno (11.264) e uno fuori regione (4.075).

Nessun decesso e 26 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore vengono segnalati in Alto Adige. I nuovi casi di infezione sono stati accertati sulla base di 407 tamponi pcr (153 dei quali nuovi test). Ieri sono stati effettuati anche 906 test antigenici dai quali non è emerso alcun contagio. I pazienti Covid-19 ricoverati sono diciotto: di questi 3 sono assistiti in terapia intensiva e 15 nei normali reparti ospedalieri.

Sono sei i nuovi casi Covid registrati in Umbria dall'analisi di 296 tamponi e 244 test antigenici, secondo quanto riporta il sito della Regione. Il tasso di positività è quindi dell'1,1 per cento sul totale (0,7 il giorno precedente) e del 2 per cento sui soli molecolari (era 1,78). Sempre nell'ultimo giorno non si registra alcuna nuova vittima e 21 guariti.

40 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 946 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. La persona deceduta risiedeva a Laurenzana. I lucani guariti o negativizzati sono 118. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.463 (-79). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (dato invariato) di cui 2 (+1) in terapia intensiva.

Il Veneto ha oggi un Rt di 0,64, una occupazione ospedaliera del 5% (sia nelle terapie intensive che nelle aree non critiche) e una incidenza di 19,4 casi ogni 100 mila abitanti. I dati sono stati forniti oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia che ha spiegato: "Siamo pienamente e abbondantemente in zona bianca quindi immagino che per noi da lunedi' scatterà anche per noi".

Toscana: 186 casi in piu' rispetto a ieri su 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 6.794, -4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 469 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 99 in terapia intensiva (4 in meno).

Dopo settimane di continuo calo dei contagi nelle carceri, torna a salire il numero dei detenuti positivi nelle carceri italiane: sono 217, secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ,aggiornati al 31 maggio scorso. Erano invece 187 nell'ultima rilevazione del 27 maggio.

Si fanno meno tamponi per stare in zona bianca?

In questa fase di diminuita circolazione del virus e allentamento della pressione sugli ospedali, si osserva "la riduzione dell'attività di testing che attesta la rinuncia al tracciamento dei casi - segnala l'ultimo report di Gimbe - Nel dettaglio, il numero di persone testate settimanalmente, stabile sino alla prima decade di maggio, si è ridotto nelle ultime 3 settimane da 662.549 a 439.467 (-33,7%). E nello stesso periodo sono state testate, con tampone molecolare o antigenico, in media 120 persone al giorno per 100mila abitanti con nette differenze regionali: da 199 del Lazio a 49 della Puglia". "Purtroppo - fa notare il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - i criteri per conquistare e mantenere la zona bianca, introdotti con il Dl 18 maggio 2021 n. 65, disincentivano le Regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di utilizzare un'arma mai adeguatamente utilizzata".