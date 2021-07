Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 3 luglio: nuovi casi e morti, i dati regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 3 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta da tutte le Regioni italiane

Coronavirus, continua la frenata del virus in Italia. Qui su Today come sempre il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 3 luglio 2021, che sarà reso noto nel pomeriggio. Intanto confluiscono i numeri da tutte le regioni su nuovi casi, decessi, guariti, ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive e vaccinati. Sono stati 794 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino di venerdì. 28 i decessi 199.238 i tamponi processati da ieri con un tasso di positività che si attesta allo 0,4%. Gli attualmente positivi in Italia sono 47.779, 46.097 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. 1.469 sono ricoverati con sintomi, 213 si trovano in terapia intensiva.

"Facciamo un po' di chiarezza sulla variante Delta. Ancora non hanno capito: non bisogna spaventare le persone. Severita' e serenita' il binomio giusto. Avanti nella campagna. Il nemico e' alle corde. Serve il colpo del knock down e noi glielo daremo. Come abbiamo fatto con il Belgio. Viva l'Italia" dice Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. "I dati non spaventino: sono 37 i casi nel Lazio. Questi dati non ci devono spaventare. Il virus muta e sta mutando ancora una volta. E' probabile che anche la variante Delta diventi dominante, così come lo sono state in passato la variante iberica e brasiliana".

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 3 luglio 2021

Il bollettino di sabato 3 luglio sarà comunicato intorno alle 17. Questi di seguito i numeri di ieri.

Nuovi casi: ieri 794

Morti: ieri 28

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 199.238

Attualmente positivi: ieri 47.779

Ricoverati: ieri 1.469

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 213 di cui 3 nuovi

Sono 19.462.810 le persone completamente vaccinate a oggi in Italia

Bollettino 3 luglio: i numeri di oggi da tutte le regioni

Ecco i bollettini Covid di oggi 3 luglio 2021 da tutte le regioni italiane:

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 32 nuovi casi di 'Covid-19', il 3,6% rispetto agli 894 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 3%, con 28 nuovi casi su 941 tamponi.

Speranza: "Non dobbiamo assolutamente immaginare che la partita sia finita"

La pandemia "non è finita. Rivendichiamo sicuramente una situazione diversa, che ci ha consentito di fare le aperture graduali. Ma non dobbiamo assolutamente immaginare che la partita sia finita. Abbiamo bisogno di proseguire ancora con attenzione, cautela, gradualità, soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile questa sfida e rispetto a cui abbiamo bisogno di tenere altissimo il livello di attenzione, di controllo, di verifica. E penso che questa sarà ancora la linea delle prossime settimane". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto alla presentazione della 'Costituzione etica' Federazione nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm e pstrp), in corso a Roma. "Oggi - ha ricordato Speranza - siamo in una fase diversa della pandemia. Come è noto sono tra i più prudenti, tra i più cauti, tra quelli che hanno insistito perché il percorso di riapertura fosse graduale, senza passi troppo precipitosi. Questo percorso graduale, avviato il 26 aprile, ci ha consentito di avere oggi una fotografia che è oggettivamente migliore di quella di pochi mesi fa. I numeri con cui facciamo i conti ogni giorno sono significativi. Avevamo quasi 30mila persone nei nostri ospedali, ora ne abbiamo meno di 1.500, ovvero meno 95%. Avevamo 3800 persone in terapia intensiva ora ne abbiamo circa 220, siamo, anche in questo caso, a meno 90%. E anche il numero dei contagiati quotidiano è molto sceso"

Quanti sono i vaccinati in Italia

Sono 19.462.810 le persone completamente vaccinate a oggi in Italia, ovvero il 36,04 per cento della popolazione over 12. 52.682.992 il numero totale delle dosi somministrate

Totale 52.682.992 58.914.932 89.4% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 1.149.902 1.280.309 89,8 Basilicata 461.134 523.435 88,1 Calabria 1.531.887 1.835.573 83,5 Campania 5.073.868 5.710.083 88,9 Emilia-Romagna 3.884.820 4.312.444 90,1 Friuli-Venezia Giulia 1.077.222 1.198.093 89,9 Lazio 5.336.169 5.961.769 89,5 Liguria 1.364.923 1.542.509 88,5 Lombardia 9.230.353 10.025.850 92,1 Marche 1.336.625 1.469.260 91 Molise 273.683 303.405 90,2 P.A. Bolzano 443.390 512.773 86,5 P.A. Trento 468.767 513.980 91,2 Piemonte 3.771.631 4.191.224 90 Puglia 3.665.399 4.000.610 91,6 Sardegna 1.418.644 1.617.409 87,7 Sicilia 3.889.855 4.554.448 85,4 Toscana 3.144.420 3.576.772 87,9 Umbria 773.293 896.994 86,2 Valle d'Aosta 105.937 121.410 87,3 Veneto 4.281.070 4.766.582 89,

La campagna vaccinale ha coinvolto l'86% degli over 80, il 58% dei settantenni, e il 48% dei sessantenni, il 39% dei cinquantenni, il 22% dei quarantenni, il 17% dei trentenni e il 14% dei ventenni e l'2% degli adolescenti, che sono completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica JJ.