Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 3 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 29 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid sfiorando quota 400mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 2 novembre registrava 22.253 nuovi contagi e 233 morti. I pazienti in terapia intensiva erano 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri. La Lombardia era la regione con l'incremento più alto di nuovi positivi (5.278 in più da ieri), seguita dalla Campania con 2.861.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 3 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (Ieri +22.253)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 135.731)

Attualmente positivi: -- (ieri 396.512)

(ieri 396.512) Deceduti: -- (ieri 39.059 con un aumento di 233 morti in 24 ore)

(ieri 39.059 con un aumento di 233 morti in 24 ore) Ricoverati: -- (ieri 21.862)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.022)

Totale casi positivi: --

Dimessi/Guariti: --

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Piemonte il carico degli ospedali alla data di ieri ha fatto registrare 3187 posti occupati per il Covid su una disponibilità di 5580. "Con questi numeri nessun sistema sanitario al mondo può dare una risposta certa per lungo tempo - spiega l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, sottolineando oggi nell'Aula del Consiglio regionale l'importanza di "contenere il numero dei ricoveri e cercare di curare a domicilio tutti coloro per i quali è possibile".

In Veneto si registrano 2.298 nuovi casi con 1.119 ricoverati in ospedale, 148 in terapia intensiva (+20 in due giorni) ma soprattutto 31 nuovi decessi è il giorno in cui abbiamo avuto più morti da quando è iniziata questa seconda ondata".

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige si registrano 495 nuovi positivi su 2.546 tamponi esaminati. Ad oggi ci sono 219 persone nei normali reparti degli ospedali, 68 in strutture private convenzionate e 28 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri). Si registra anche un nuovo decesso per un dato complessivo di 320. Nella provincia autonoma da oggi negozi, bar, ristoranti chiusi e coprifuoco dalle ore 20:00 alle 5:00.

Nelle Marche si contano 431 nuovi positivi su 1.677 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Dei 431 nuovi casi 109 sono stati rilevati nella provincia di Macerata dove i contagi salgono a (3.149), 129 ad Ancona (4.463), 48 a Pesaro-Urbino (3.891), 11 a Fermo (1.650), 118 ad Ascoli Piceno (1.897) e 16 da fuori regione (558). I nuovi casi comprendono 70 soggetti sintomatici.

In Umbria dopo settimane si registra un calo seppure minimo, da 354 a 353, dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali, 48 dei quali in terapia intensiva (ieri 46). I dati aggiornati della Regione parlano comunque di altri otto morti. Dai 4.540 tamponi analizzati sono emersi 420 nuovi casi di contagio. Gli attualmente positivi sono saliti da 7.331 a 7.572.

In Abruzzo sono complessivamente sono 601 i nuovi casi di cui solo 296 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Gli attualmente positivi sono 7610 e 429 pazienti (+28 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 38 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7180 (+523 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Molise si registrano 93 nuovi casi su 704 tamponi e un decesso. Salgono di una unità i posti letto occupati in terapia intensiva e di due i posti letto negli ospedali.

In Basilicata si registrano tre decessi e 127 nuovi casi positivi. Attualmente sono 98 le persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani: undici sono in terapia intensiva, sei al San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera. Con questo aggiornamento, le persone residenti in Basilicata positive al coronavirus sono salite da a 1.575 a 1.657).

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Il nuovo Dpcm che dovrebbe essere firmato in serata dopo i dati che verranno divulgati dal CTS sulla curva dei contagi, differenziati da regione a regione. Il nuovo decreto prevederebbe alcune misure a livello nazionale, ovvero: il coprifuoco dalle 21:00; la chiusura dei centri commerciali nel weekend; la chiusura delle sale scommesse e bingo; la chiusura dei musei, delle palestre; la chiusura di ristoranti e bar dalle 18:00, la prescrizione delle didattica a distanza per le scuole superiori.

Nelle zone rosse dovrebbero invece essere previsti la chiusura totale di bar e ristoranti, l'estensione delle didattica a distanza anche alla II e III media; la chiusura di parrucchieri e centri estetici. Nelle zone arancioni resterebbero invece aperti parrucchieri e centri estetici ma resterebbe la chiusura di bar e ristoranti. Nelle zone verdi non sarebbero previste altre prescrizioni.

Alle 15:30 è previsto un nuovo incontro tra Governo, Regioni, rappresentanti dei Comuni e delle Province, in presenza del commissario all'emergenza coronavirus Arcuri per affinare le ultime misure tra cui le limitazioni agli spostamenti regionali da e verso le zone rosse. Per gli spostamenti tra le regioni con alto indice di infezione ci dovranno essere le autodichiarazioni, le stesse che dovranno essere usate all'interno delle singole realtà comunali o regionali per chi si dovrà muovere oltre l'orario di chiusura serale e notturna.

Cambia la strategia di testing: il documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica", realizzata da Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità specifica che il tampone molecolare sarà obbligatorio per un caso sospetto che presenta sintomi o per persone asintomatiche che hanno un ricovero programmato in ospedale o in Rsa. Il test rapido antigenico sarà la prima scelta nel caso di chi ha pochi sintomi e non ha avuto contatti con positivi. Mentre quando non si è in presenza di sintomi "i test devono essere limitati ai contatti stretti di un caso confermato" e non vanno prescritti anche "ai contatti di contatti".

Il documento precisa inoltre che non è raccomandato prescrivere test diagnostici a contatti di contatti stretti di caso confermato; qualora essi vengano richiesti in autonomia, i soggetti non devono essere considerati sospetti né essere sottoposti ad alcuna misura di quarantena né segnalati al Dipartimento di Prevenzione, tranne i positivi che vanno sempre comunicati.