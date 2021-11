Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 3 novembre 2021: i nuovi casi Covid e la tabella con tutti i dati

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 3 novembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con i dati sui nuovi casi, i decessi e i ricoveri legati al Covid. Ieri, martedì 2 novembre, sono stati registrati 2.834 contagi e 41 morti. Tra lunedì e martedì i nuovi casi sono stati in totale 5.652 contro i 6.589 della settimana precedente. Si osserva dunque un leggero calo che però potrebbe essere dovuto al fatto che con la festività del 1 novembre è sceso anche il numero dei tamponi. Staremo a vedere.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 3 novembre 2021

Nuovi casi

Totale casi:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Coronavirus, la situazione nelle Regioni

In Veneto si registrano 781 nuovi contagi e 2 decessi. Sale il numero degli ospedalizzati. I pazienti nei reparti non critici sono 225 (+7) e nelle terapie intensive 41 (+2) . "La pandemia non è finita" afferma l'assessore regionale a Sanità e Sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin. "Oggi abbiamo un bollettino con dati più alti, se vedo i dati di oggi sono più preoccupata di ieri, ci sono 781 nuovi positivi in 24 ore, contro i circa 350 delle 24 ore precedenti, anche se sicuramente ci sono stati più tamponi".

In Toscana sono 290 i nuovi casi di Coronavirus su 37.543 test. Lo riferisce il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in una comunicazione social anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemica. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 8.740 tamponi molecolari e 28.803 antigenici rapidi, mentre il tasso di nuovi positivi raggiunge lo 0,77% sul totale dei test e il 3% in relazione alle prime diagnosi. Rispetto a mercoledì scorso si riducono i contagi in valori assoluti, ma anche in termini di incidenza.