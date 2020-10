Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 3 ottobre: le ultime notizie e la mappa dei focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 3 ottobre è atteso come sempre intorno alle ore 17. I numeri dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 in Italia sono in aumento: nell'ultimo bollettino coronavirus di ieri sono stati registrati 2.499 nuovi casi a fronte di un record di tamponi processati, ben 120.301. Si registrano purtroppo 23 vittime. Sono quasi trecento i posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, mentre prosegue l'aumento dei ricoveri (+48). Tra le regioni sotto osservazione la Campania che ieri ha sfiorato i 400 nuovi casi e la Lombardia (+307). Balzo dei casi nel Lazio (+264) e in Toscana (+223).

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 3 ottobre 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus oggi: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. In Valle Seriana (Bergamo, in Lombardia) quasi un abitante su due ha gli anticorpi contro il coronavirus. Lo rivela l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunicando gli esiti dell'indagine sierologica promossa dai Comuni dell'ambito Valle Seriana realizzata a luglio 2020. Alla ricerca hanno aderito 22.559 soggetti, il 95,2% dei quali (21.467) residenti nell'area. Si tratta del 26,6% della popolazione maggiorenne.

Sette positivi al coronavirus sono stati scoperti tra i migranti ospiti nel Cara di Bari Palese. Al momento, tra chi alloggia nella struttura, ci sono 250 persone in isolamento fiduciario, sottoposte a tampone. Le condizioni dei sette contagiati sono buone dal momento che si tratta di soggetti asintomatici.

Le ultime notizie sul coronavirus in Italia

Il virus oggi circola in tutto il Paese e l'indice di contagio Rt in Italia torna sopra quota 1: è quanto rileva il report settimanale di monitoraggio messo a punto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità riferito alla settimana 21-27 settembre. Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 34,2 per 100mila abitanti (periodo 14/9-27/9 contro i 31,4 per 100mila abitanti nel periodo 7/9-20/9).

L'Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01, ovvero ogni persona che presentava sintomi ha contagiato almeno un'altra persona. E sono 12 le Regioni con un Rt maggiore di 1 questa settimana. Sono il Piemonte (1,22), la Campania con (1,19) e la Sicilia con (1,19) le tre regioni con l'indice di contagio Rt più alto. In tutto, le regioni che hanno superato il valore soglia di uno attualmente sono 11 più due province autonome. Le regioni con il valore più basso sono Basilicata, Molise e Emilia Romagna.

L'indice Rt regione per regione

Piemonte 1,22

Sicilia 1,19

Campania 1,19

Abruzzo 1,17

Liguria 1,16

Bolzano 1,12

Veneto 1,1

Lazio 1,09

Umbria 1,07

Trento 1,06

Calabria 1,06

Puglia 1,02

Friuli 1

Marche 0,99

Valle d'Aosta 0,97

Toscana 0,95

Lombardia 0,86

Sardegna 0,86

Emilia Romagna 0,8

Basilicata 0,7

Molise 0,7

In generale, "sono stati riportati complessivamente 3.266 focolai attivi, di cui 909 nuovi, entrambi in aumento per la nona settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2.868 focolai attivi di cui 832 nuovi).

Il professor Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia a Padova, in un'intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano lancia l'allarme dopo l'aumento dei contagi da coronavirus Sars-CoV-2 degli ultimi giorni: "Spero continui così per settimane, a questi livelli la nostra capacità diagnostica è adeguata. Se però la trasmissione aumenta rischiamo di non controllarla più”.

Crisanti dice che c'è una spiegazione per l'aumento dei contagi al Sud: "Il virus sfrutta i contatti tra le persone e stiamo parlando di Regioni estremamente popolose, non mi sorprende. Qui nel Nord in Veneto, in Lombardia, in Emilia-Romagna, il virus ha lasciato tracce emotive profonde, la popolazione ha oggi un’attenzione molto maggiore". Ma il pericolo maggiore viene dalle scuole: "Con 8 milioni di ragazzi a scuola c’era da aspettarselo, 900 scuole saranno 2-3 mila casi. Era prevedibile che il tracciamento andasse in sofferenza, infatti avevo proposto un piano per aumentare la capacità diagnostica, per arrivare a fare 3-400 mila tamponi al giorno (ora siamo appena sopra i 100mila e non tutti i giorni, ndr) con un maggior numero di laboratori. E l’avevo detto già un mese fa".