Coronavirus, il bollettino del 3 ottobre 2021: 2.968 casi e 33 decessi. Contagi ancora in calo

Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 3 ottobre 2021, fa registrare 2.968 nuovi casi su 285.960 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività che si attesta all'1,03%. I decessi sono stati 33. In terapia intensiva sono attualmente 431 pazienti (uno in meno di ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 2.991 (-66 nelle ultime 24 ore). Si registrano poi 2.716 guariti da ieri, 4.458.036 da inizio pandemia. La curva dei contagi continua a scendere. Tra lunedì e domenica sono stati accertati 21.458 nuovi positivi contro i 24.236 della settimana scorsa.

Coronavirus: il bollettino di oggi 3 ottobre 2021

In basso tutti dati di oggi su contagi, decessi e ricoveri con la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: 2.968

Totale casi: 4.682.034

Tamponi (antigenici e molecolari): 285.960

Attualmente positivi: +218, totale 92.967

Ricoverati con sintomi: -66, totale 2.991

Ricoverati in Terapia Intensiva: -1, totale 431

Ingressi in terapia intensiva: 21

Deceduti dopo Covid test positivo: 33

Totale deceduti: 131.031

Dimessi/Guariti: +2.716, totale 4.458.036

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 884.814 ( 9.999) ( 328 )

9.999) 328 Veneto: 470.295 ( 10.346) ( 264 )

10.346) 264 Campania: 457.322 ( 6.790) ( 324 )

6.790) 324 Emilia-Romagna: 424.678 ( 14.444) ( 314 )

14.444) 314 Lazio: 385.460 ( 9.533) ( 278 )

9.533) 278 Piemonte: 379.529 ( 3.587) ( 169 )

3.587) 169 Sicilia: 299.622 ( 13.839) ( 402 )

13.839) 402 Toscana: 283.004 ( 6.597) ( 260 )

6.597) 260 Puglia: 269.038 ( 2.596) ( 88 )

2.596) 88 Marche: 114.074 ( 2.533) ( 66 )

2.533) 66 Friuli Venezia Giulia: 113.973 ( 968) ( 47 )

968) 47 Liguria: 112.915 ( 1.067) ( 60 )

1.067) 60 Calabria: 84.125 ( 3.492) ( 79 )

3.492) 79 Abruzzo: 81.366 ( 1.758) ( 36 )

1.758) 36 P.A. Bolzano: 77.110 ( 881) ( 76 )

881) 76 Sardegna: 75.390 ( 1.986) ( 20 )

1.986) 20 Umbria: 63.917 ( 785) ( 46 )

785) 46 P.A. Trento: 48.470 ( 347) ( 33 )

347) 33 Basilicata: 30.262 ( 1.230) ( 61 )

1.230) 61 Molise: 14.512 ( 98) ( 5 )

98) 5 Valle d'Aosta: 12.158 (91) (12)

Coronavirus, nuovi casi e ricoveri. La situazione nelle regioni

Nessun decesso e 12 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. I positivi attuali sono 91 di cui tre ricoverati in ospedale e 88 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di tre unità rispetto a ieri a 11.593 totali.

In Piemonte la regione comunica 169 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 189 (+ 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.375.

In Veneto nelle ultime 24 ore sono stati accertati 264 i positivi casi e nessun decesso. Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 217 (-4), quelli nelle terapie intensive 52 (-1)

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 38 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,75%. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 82 anni di Muggia ricoverato in ospedale a Trieste. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 37.

In Emilia Romagna si contano 14 casi in più di cui 64 a Bologna. Purtroppo, si registrano 6 decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+1 rispetto a ieri), 370 quelli negli altri reparti Covid (invariato).

In Toscana sono stati registrati 260 nuovi positivi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 264 (1 in più rispetto a ieri, più 0,4%), 35 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Ci sono purtroppo 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 75,5 anni.

In Umbria si contano altri 46 casi di coronavirus. Si registra comunque un calo degli attualmente positivi, che ora sono 785 (-34). In diminuzione il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 733 (-36), mentre nei 'Covid Hospital' umbri sale a 52 (+2) il totale dei ricoverati e a 5 (+1) il numero di quelli in terapia intensiva.

Oggi nel Lazio si registrano 278 nuovi casi positivi (-68), 3 i decessi ( = ), 354 i ricoverati (-9), 56 le terapie intensive (+3) e 211 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%. I casi a Roma città sono a quota 142.

In Abruzzo sono stati accertati 36 nuovi casi di età compresa tra 1 e 74 anni, 3 guariti e nessun decesso. Sono 1758 gli attualmente positivi (+33), con 53 persone ricoverate in area medica (+1), 5 in terapia intensiva (invariato) e 1700 in isolamento domiciliare (+32) con monitoraggio attivo da parte delle Asl.

Sono 88 i nuovi casi di Covid in Puglia registrati nel bollettino di domenica 3 ottobre. Il tasso di positività si attesta allo 0,6%, in diminuzione rispetto a una settimana fa (quando era allo 0,9). Non si registrano decessi. In crescita gli attualmente positivi (2.596 contro i 2566 di ieri) e i ricoveri nei reparti Covid. (3 più di ieri, con il totale che sale a 17). Sono 141 invece le persone ricoverate in area non critica.

Sono 324 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 16.932 tamponi. Nel bollettino odierno sono inseriti 4 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e un nuovo decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 203 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

In Calabria sono 79 i nuovi contagi registrati (su 2.511 tamponi effettuati), +33 guariti e 1 morto (per un totale di 1.412 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +45 attualmente positivi, -55 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 15).