Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 3 settembre 2020: i focolai e le ultime notizie

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi giovedì 3 settembre 2020 con i dati aggiornati sull'epidemia in Italia è atteso intorno alle ore 17. Sono tornati a salire i nuovi contagi da Covid-19: ieri sono stati registrati 1.326 nuovi casi (con quasi 103mila tamponi effettuati), sei decessi. E sono 109 nel complesso i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Un incremento del 37,9% dei nuovi casi di Covid-19, dei pazienti ricoverati (+30%) e di quelli in terapia intensiva (+62%). Sono i dati resi noti dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre, rispetto alla precedente. Qui tutti i dettagli.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 3 settembre 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Sono 23.204 in totale, 15 in più rispetto a ieri, i nuovi casi di contagio da coronavirus in Veneto. Lo ha reso noto la Regione. Sono 2.614 i pazienti attualmente positivi. In isolamento domiciliare ci sono 8.062 persone di cui 136 con sintomi da Covid-19. Non ci sono nuovi casi di decessi: il dato complessivo è fermo a 2.123.

Sono dieci i braccianti extracomunitari risultati positivi al coronavirus dopo i test effettuati in un centro di accoglienza allestito per la raccolta del pomodoro a Palazzo San Gervasio (Potenza). In totale, ieri - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - in Basilicata sono stati analizzati 816 tamponi: i casi positivi sono 15. Oltre ai dieci contagi riscontrati a Palazzo San Gervasio, gli altri cinque riguardano due persone residenti a Matera, due residenti a Policoro (Matera) e una a Garaguso. Con questo aggiornamento, il numero dei lucani attualmente positivi è salito a 36 (di cui 33 in isolamento domiciliare).

Coronavirus, le ultime notizie

Secondo quanto riporta l'Oms nei dati aggiornati al 2 settembre, lo Stato che ha fatto registrare il maggior incremento giornaliero di contagi è di nuovo l’India, con oltre 78mila casi. Segue il Brasile, secondo Paese con più casi e più vittime nel mondo. In Europa preoccupa la Russia che ha superato il milione di contagiati. La metà delle nazioni più colpite di trova in Sud America.

E come si sta sviluppando in Italia l'epidemia di coronavirus? Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 26 agosto-1 settembre, rispetto alla precedente, un incremento del 37,9% dei nuovi casi (9.015 vs 6.538) e del 52,2% dei casi attualmente positivi (7.040 vs 4.625). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.380 vs 1.058) e quelli in terapia intensiva (107 vs 66). C'è stato anche un lieve incremento dei decessi (46 vs 40). I dati li analizza come sempre Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE: "Nell’ultima settimana continua l’ascesa del numero di nuovi casi e delle persone attualmente positive, conseguente sia all’incremento dei casi testati, sia al costante aumento del rapporto positivi/casi testati. Inoltre, si consolida il trend in aumento delle ospedalizzazioni con sintomi e si impenna quello dei pazienti in terapia intensiva. Si tratta di segnali che vanno tutti nella direzione di una ripresa dell’epidemia nel nostro Paese, sia in termini epidemiologici che di manifestazioni cliniche, proprio alla vigilia del momento cruciale della riapertura delle scuole».

I tamponi? Secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute, il Veneto è prima per test: 63 ogni mille abitanti. Seguono Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria. Nelle ultime posizioni troviamo Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania e infine Sicilia.