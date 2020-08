Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 30 agosto 2020: i focolai e le ultime notizie

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 30 agosto 2020 alle 17:00 potrà confermare o smentire i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei nuovi contagiati negli ultimi giorni. Nell'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 29 agosto sono stati registrati 1.444 nuovi casi (con record di tamponi: quasi 100mila) e una sola vittima. Nonostante l'aumento del numero di pazienti ricoverati non si registrano situazioni di emergenza negli ospedali.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 30 agosto 2020​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto continua la crescita dei contagi da coronavirus che anche oggi segna 109 casi in più. Il totale è di 22.864 infetti dall'inizio dell'epidemia. Non ci sono nuove vittime: il conteggio dei morti resta fermo a 2.120. Lo si apprende dal bollettino della Regione. Scende nettamente il numero dei soggetti posti in isolamento, 7.529, -530 rispetto a ieri, dei quali 87 (-31) positivi al tampone. Stabile il dato degli attualmente positivi, che sono 2.345.

Sono 15 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 793 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 3 in quella di Macerata e uno non residente in regione. Lo si apprende dal primo bollettino del Gores, il gruppo operativo che coordina l'emergenza sanitaria nella regione.

Un ponte navale per consentire il rientro dalla Sardegna di circa trecento turisti positivi è in via di predisposizione dalla Protezione Civile in collaborazione con le Regioni Sardegna e Lazio. Verranno dunque riportate a casa le persone contagiate o quelle che risultano tra i "contatti stretti" dei positivi da Covid-19.

Dalla scorsa notte la piccola frazione di Messignadi di Oppido Mamertina (in provincia di Reggio Calabria) à stata dichiarata "zona rossa" con apposita ordinanza della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Ordinanza che impone la limitazione degli spostamenti da e per Messignadi, che ha una popolazione di 600 abitanti. La decisione è scattata dopo che si è scoperto che ben 13 persone sono risultate positive al Covid-19, tutti componenti di cinque nuclei familiari entrati in contatto con una donna che dopo giorni di febbre è stata sottoposta a tampone risultato poi positivo. Tutti gli altri sono stati contagiati dalla donna perché entrati in contatto con lei. Adesso si cerca di capire come la donna, che ha 80 anni, possa essere stata contagiata e da chi.

Coronavirus, le ultime notizie

Il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità sottolinea il peggioramento della situazione epidemiologica "di cui gli italiani devono avere consapevolezza". Sono infatti oltre 1.300 i focolai di coronavirus attivi in Italia, dati in aumento per la quarta settimana consecutiva. Se i servizi territoriali sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus, le capacità di risposta di questi servizi sono messe a dura prova. La conferma anche del virologo Pregliasco che lancia un appello ai cittadini affinché usino il buon senso.

Sono oltre 25 milioni i casi di coronavirus ufficialmente registrati nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono circa 842.500. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con quasi sei milioni di contagi e 182.760 morti. Segue il Brasile con circa 3,85 milioni di casi e 120.260 morti. Terza in rapida scesa l'India, con 3,54 milioni di contagi e 63.500 decessi.

Guardando all'Europa, in Francia sono 5.453 i nuovi casi positivi accertati in 24 ore, quasi 2.000 in meno rispetto ai 7.379 segnalati ieri. Stabile il numero dei ricoverati, (4.530 contro i 4.535 di ieri), in lieve aumento quello dei pazienti gravi in rianimazione (400 contro 387). Sono invece sei i decessi in più registrati nell'ultima giornata, per un totale di 30.602 vittime dall'inizio dell'epidemia. In Germania sono state segnalate 1.479 nuove infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato porta il numero di casi accertati a 240.986. Nell'ultima giornata è morta una sola persona positiva al Covid-19. Il numero delle vittime totale mietute dal virus nel Paese è 9.289.