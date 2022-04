Il bollettino Covid di oggi sabato 30 aprile 2022

Coronavirus, il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute di oggi sabato 30 aprile 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 29 aprile registrava 58.861 casi e 133 decessi. I pazienti in terapia intensiva erano 382 mentre quelli ricoverati con sintomi 10.076. Gli attualmente positivi in Italia erano 1.248.806, mentre i dimessi o guariti 14.998.689 (+60.951).

L'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sul Covid-19 in Italia ha evidenziato la necessità di ricorrere alla immunizzazione completa sopratutto per le persone più fragili anche alla luce delle nuove varianti, ai minori vincoli e alla ripresa dei contagi. Secondo il rapporto il tasso di mortalità legato al Covid, per le persone di età superiore ai 5 anni che non si sono vaccinate (con 36 decessi ogni 100.000 abitanti) è 4 volte più alto rispetto alle persone vaccinate con ciclo completo da 120 giorni (9 decessi ogni 100.000). E arriva ad essere 9 volte più alto rispetto alle persone vaccinate con booster (4 decessi per 100.000 abitanti).

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 30 aprile 2022

articolo aggiornato alle ore 13:30 clicca qui per aggiornare la pagina