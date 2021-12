Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 30 dicembre: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 30 dicembre 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. Come di consueto seguiremo le notizie che man mano arrivano dalle regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri mercoledì 29 dicembre registrava 148 morti e 98.030 contagi su 1.029.429 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 1.185 mentre quelli ricoverati con sintomi 11.763. Gli attualmente positivi in Italia erano 674.865, mentre i dimessi o guariti 5.042.472 (+21.871).

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 30 dicembre 2021

articolo aggiornato alle ore 12:53 clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: ----, ieri 98.020

Attualmente positivi: ---, ieri 674.865

Ricoverati: ----, ieri 11.763

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.185, 40 in più rispetto a ieri con 126 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore

Deceduti dopo un tampone postivo: --- , ieri 137.091

Vaccinati: 48.022.144 persone pari al 88,91% della popolazione con più di 12 anni.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.